Польша станет центром перепродажи американского газа – посол США

Реэкспорт LNG будет активно осуществляться в страны "Восточного партнерства", уверена Мосбахер

LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша. Фото: Getty Images

Польша станет центром перепродажи американского газа – посол США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d5e/5c6/5c6d5e5c63ebf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d5e/5c6/5c6d5e5c63ebf.jpg 2019-02-20T16:04:00+02:00 Экономика Реэкспорт LNG будет активно осуществляться в страны "Восточного партнерства", уверена Мосбахер

Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа (СПГ, LNG). Об этом заявила посол США Джорджет Мосбахер на первом семинаре по практическим вопросам развития рынка LNG в странах "Восточного партнерства",.

По ее словам, экспорт LNG из США постоянно растет.

"Мы являемся одним из крупнейших поставщиков LNG, который идет в 30 государств на пяти континентах. До 2020 года объем экспорта составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех мировых поставок LNG", - сказала Мосбахер.

Как напомнила Мосбахер, в конце 2018 года США подписали с Польшей несколько контрактов, предусматривающих поставки LNG в эту страну.

"Польша станет центром реэкспорта в этом регионе", - уверена она.

Напомним, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".

Как известно, в ноябре 2018 года Польша подписала с США 24-летний контракт на поставки газа. Согласно условиям сделки, страна получит 0,7 млрд кубометров газа в 2019–2022 годах и еще 39 млрд кубометров в 2023–2042 годах – по 1,9 млрд кубометров газа в год.

Украина, которая отказалась от прямых закупок газа у России, импортирует голубое топливо из стран Европы, в том числе Польши.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.