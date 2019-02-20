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Польша станет центром перепродажи американского газа – посол США

Сегодня, 16:04

Реэкспорт LNG будет активно осуществляться в страны "Восточного партнерства", уверена Мосбахер

LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша
LNG-терминал в Свиноуйсьце, Польша. Фото: Getty Images
Польша станет центром перепродажи американского газа – посол США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d5e/5c6/5c6d5e5c63ebf.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d5e/5c6/5c6d5e5c63ebf.jpg Экономика Реэкспорт LNG будет активно осуществляться в страны "Восточного партнерства", уверена Мосбахер

Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа (СПГ, LNG). Об этом заявила посол США  Джорджет Мосбахер на первом семинаре по практическим вопросам развития рынка LNG в странах "Восточного партнерства",.

По ее словам, экспорт LNG из США постоянно растет.

"Мы являемся одним из крупнейших поставщиков LNG, который идет в 30 государств на пяти континентах. До 2020 года объем экспорта составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех мировых поставок LNG", - сказала Мосбахер. 

Как напомнила Мосбахер, в конце 2018 года США подписали с Польшей несколько контрактов, предусматривающих поставки LNG в эту страну.

"Польша станет центром реэкспорта в этом регионе", - уверена она.

Напомним, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский сообщил, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".

Как известно, в ноябре 2018 года Польша подписала с США 24-летний контракт на поставки газа. Согласно условиям сделки, страна получит 0,7 млрд кубометров газа в 2019–2022 годах и еще 39 млрд кубометров в 2023–2042 годах – по 1,9 млрд кубометров газа в год.

Украина, которая отказалась от прямых закупок газа у России, импортирует голубое топливо из стран Европы, в том числе Польши.

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Тег Польша, США, реэкспорт, СПГ, LNG, сжиженный газ

Вы сейчас просматриваете новость " Польша станет центром перепродажи американского газа – посол США". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

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