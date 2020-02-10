Поля и оружие: что изменит открытие рынка земли

Пару лет назад фермеры в Украине проснулись на Диком Западе

Верховная Рада вошла в затяжной процесс земельной реформы, и чем это закончится, спрогнозировать пока сложно. Все мы помним, как в октябре-2019 перед первым чтением законопроекта об открытии рынка земли президент Владимир Зеленский посещал парламент и, как и теперь, просил поддержать документ. Говорили даже о ночном голосовании, но в реальности голосов у монобольшинства не хватало.

Что же сейчас прописывают в законопроекте? В частности, парламентарии уменьшили количество земли "в одни" руки с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч. Покупка земли будет разрешена только в безналичной форме, а покупателей обяжут подтверждать происхождение средств. При этом стоимость земли до 2030 года должны быть ниже ее нормативно-денежной оценки. Начальная цена – 1700 долларов за гектар. Финальная будет зависеть от района, области и конкуренции. Иностранные граждане, кроме россиян, смогут купить землю только после референдума. А продажа участков, расположенных возле государственной граница будет и вовсе запрещена.

Кроме того, предполагается положить конец земельному рейдерству и навести порядок в государственных реестрах. Но это возможно только при комплексном подходе, ведь такого результата нельзя добиться без реформы правоохранительной системы.

Впрочем, под Верховной Радой в самом Киеве не утихают митинги против свободного рынка земли. Протестующие говорят, что не хотят быть крепостными, а потому против возможности продавать землю.

"В 92-93 годах у нас продали заводы, и на экспорт сейчас ничего не идет, только лес. Так и с землей будет", – уверены на митинге.

В Кабмине убеждают, что на самом деле все будет не так.

"Главным приоритетом здесь является создание рынка таким образом, чтобы те, кто хочет работать на земле, имели актив, под который люди будут предоставлять длинные и дешевые деньги. Общество требует недоступа иностранцев, это гарантированно сейчас. Общество требует ограничения в 10 тысяч гектаров, и это тот минимум, который по правке выглядит наиболее приемлемым", – рассказывает министр развития экономики Тимофей Милованов.

Вот только в парламенте с позицией правительства согласны не все.

"Мы заставили их вернуться к меморандуму, который был подписан, вернуться к честному составлению таблицы [правок] и сделать все, что нужно для того, чтобы законопроект о продаже земли не стал реальностью в таком виде как его предлагают", – говорит нардеп Юлия Тимошенко.

Дикий Запад в Украине

Несколько лет назад украинцы проснулись, как на Диком Западе. Привлекательность агросектора создала новую проблему для крестьян – захваты земли. Елена Сукманова, в то время заместитель министра юстиции, была на передовой в борьбе с рейдерами.

"Причиной было новое демократическое упрощенное законодательство, не слишком мощно работающая правоохранительная система, повышение привлекательности агросектора... И, к сожалению, стабильное отсутствие правосознания наших граждан, владельцев земельных участков, которые готовы подписать все", – объясняет Сукманова.

У крестьян и фермеров тогда забирали как землю, так и собранный урожай. Распространенным явлением была незаконная замена владельцев паев, силовой захват и якобы покупка участков, которые никто не продавал. В этом случае работали уже черные нотариусы. Создавались агрофирмы, руководителей которых странным образом меняли. Непонятные Союзы инвалидов становились владельцами сельских паев, о чем местные узнавали только после появления на их полях чужой техники. И очень часто виноваты в этом были сами владельцы паев.

"Средний возраст владельцев паев – пенсионный. Это сельские жители, они не могут и, к сожалению, не хотят разбираться в юридических тонкостях, и они в принципе доверяют всем, кто предлагает определенную сумму денег", – говорит Сукманова.

Именно при каденции Сукмановой в стране были созданы антирейдерские штабы, которые на уровне глав облсоветов должны были противодействовать захватчикам. Однако штабы не имели таких полномочий. Каждое дело рассматривали до 30 дней. Все, что могли: создать комиссию, рассмотреть жалобу и вынести решение, которое было... не обязательным к исполнению! Поэтому за вилы, точнее оружие, взялись уже сами фермеры.

В 2017 году в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО. Бойцов позвал местный фермер, чтобы защитить свое предприятие от рейдейров. С таких случаев все и началось. Оружие в руки в итоге взяли уже сами фермеры. И не просто так – они создали реально действующую систему самообороны с регулярными выездными тренировками. Оружие крестьян – охотничьи ружья, разум, согласованность.

"Мы пикетировали тогда и под обладминистрацией, и ездили в Киев..." – вспоминает глава общественной организации "Аграрная самооборона Украины" Юрий Крутько.

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Так полного соблюдения законов добились на Кировоградщине. Современные рейнджеры, ковбои ... Как только не называют этих фермеров. Более того, они начали патрулировать и соседние области. Не молчат и в Киеве. Президент недавно подписал закон, направленный на защиту прав собственников и пользователей участков.

"Теперь это делает невозможным земельное рейдерство. Соглашения осуществляются через нотариат, есть двойная регистрация, соответствующий контроль", – объясняет уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

Но фермеры сомневаются, что одного закона хватит.

"Рейдеры остались безнаказанными сейчас, не наказаны и "черные нотариусы", которые делали это все. Начиналось все с нотариусов... Если бы посадили кого-то, и это было видно, то было бы лучше", – говорит Крутько.

Еще больше украинцев пугает открытие рынка земли. Сукманова предупреждает, что проблем, действительно, может прибавиться.

"Будет играть роль много несовпадений в государственном земельном кадастре, будет много проблем с неоформленными участками", – считает она.

И, учитывая, что рынок земли сформируется только через 7-10 лет, те, кто продал землю дешевле, впоследствии могут обжаловать операцию в суде. В этой потасовке рейдеры также могут поискать себе применение.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте об этом подробней в материале "Драки и кровь: как Рада открывала рынок земли и что дальше".

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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