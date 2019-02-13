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Помощь украинским военнопленным в РФ: Кабмин принял важное решение

Сегодня, 13:33

Решение позволит предоставлять правовую помощь гражданам Украины за счет госбюджета

Фото: Pixabay
Помощь украинским военнопленным в РФ: Кабмин принял важное решение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1b7/740/5c41b7740cd43.jpg Экономика Решение позволит предоставлять правовую помощь гражданам Украины за счет госбюджета

Правительство Украины урегулировало финансирование услуг по предоставлению правовой помощи украинским военнопленным в России за счет госбюджета.

Решение принято на заседании Кабинета Министров сегодня, 13 февраля.

Документ разрешит иностранным дипломатическим учреждениям Украины использовать государственные средства для защиты прав украинских военнопленных, включая захваченных в плен моряков.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

12 февраля британский телеканал Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Европейский Cоюз и США разрабатывают новые санкции против России из-за захвата украинских моряков. По их словам, Брюссель и Вашингтон координируют действия по усилению влияния на режим президента РФ Владимира Путина.

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Тег Кабмин, госбюджет, военнопленные, пленные моряки, Азовский кризис

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Источник:

Интерфакс-Украина

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