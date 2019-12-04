"Поправка Геруса" и импорт тока из России убивают экономику Украины – Билецкий

Андрей Билецкий. Фото: архив

Импортируемая по сниженным ценам электроэнергия из России постепенно уничтожает энергетическую отрасль Украины, поэтому "поправку Геруса" необходимо отменить как можно скорее.

Об этом лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил в видеоролике на своем Youtube-канале.

Он отметил, что в настоящее время российская электроэнергия обходится Украине дешевле, чем российским потребителям. По мнению Билецкого, этот факт является признаком демпингования цен.

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"Украина покупает у России электроэнергию по цене 1 грн 32 коп – 1 грн 36 коп за кВт-час. В Москве и в Московской области цена сейчас 1 грн 64 коп – 1 грн 66 коп за кВт-час. Это данные с официального сайта energybase.ru, и это говорит о простых вещах: Россия демпингует. Нам она продает электроэнергию не по рыночной цене, а по заниженной: чтобы она была значительно ниже украинской. Таким образом РФ убивает украинскую энергетику", – пояснил Билецкий.

Лидер партии подчеркнул, что такие условия приводят к упадку энергетической отрасли нашей страны и сокращению объемов производства и экспорта. Также Билецкий отметил, что поправка Геруса к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" активно способствует этим сокрушительным последствиям для украинской энергетики. Из-за нее стали возможными поставки электроэнергии из РФ, якобы через Беларусь.

Билецкий рассказал, что похожая ситуация может коснуться и газовой сферы. Это может случиться из-за того, что сейчас Украина ведет переговоры с РФ относительно прямых поставок газа "по выгодной цене". По мнению политика, такие процессы могут уничтожить экономику страны и сделать Украину вновь политически зависимой от России.

Как известно, упомянутую выше поправку к закону о рынке энергетики внес Андрей Герус. Именно эта поправка позволила начать импорт электроэнергии из России. Как заявляли эксперты, она была внесена с нарушением регламентных норм, а сам депутат уверял, что импорт будет осуществляться из Беларуси. Сейчас в ВРУ ведутся переговоры, направленные на ее отмену.

В Верховной раде уже создано межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", одной из задачей которого провозглашена отмена импорта демпинговой электроэнергии из России и Беларуси, которая транзитирует российскую электроэнергию. Избыток собственного тока у Беларуси появится с февраля 2020 года с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, которая строится на средства российского "Росатома".

4 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым, в частности, предусматривается увеличение возможности госкомпании "Энергоатом" продавать электричество на конкурентном рынке с 10% до 15%, а также запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

"Свобода слова Савика Шустера"

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