Порошенко доходчиво объяснил, почему подписал законы о "евробляхах"

Подписание законов №8487 и №8488, которые дают возможность легализовать ввезенные в Украину с автомобили на европейской регистрации, было компромиссом между государством и владельцами авто.

Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что все средства от легализации "евроблях" пойдут на покрытие дефицита Пенсионного фонда, индексацию пенсий тем, кто получает минимальную пенсию.

"Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", – подчеркнул глава государства.

"Это – непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили целевым образом направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", – заявил Порошенко.

Кроме того, он призвал владельцев в предусмотренный законом срок воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

"Без налогов не бывает армии, без налогов не бывает дорог, без налогов не бывает образования. И государство строят не президенты, не правительства, не депутаты, а налогоплательщики. Это должно стать аксиомой, и подписание указанных законов – шаг в том направлении. Спасибо всем за понимание и способность к компромиссу", – доходчиво объяснил свою позицию глава государства.

На этой неделе, 21 ноября, народные депутаты разблокировали процесс подписания законов о "евробляхах". Так, парламентарии не поддержали два проекта постановления, которыми предлагалось отменить результаты голосования за закон. На следующий день документы подписал спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Законопроекты о растаможке автомобилей на иностранных номерах уже были учтены в расчете доходов бюджета-2019 при подготовке этого документа ко второму чтению. Сегодня, 23 ноября, Верховная Рада приняла главную смету страны.

Как известно, связанные законопроекты № 8487 и № 8488, принятые Радой во втором чтении 8 ноября, устанавливают правила временного пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

Законопроект № 8487 устанавливает базовые ставки акцизного налога для нового автомобиля в зависимости от типа топлива и объема двигателя:

для авто с бензиновым двигателем объемом 1000 куб. см – 50 евро; от 3000 куб. см – 100 евро;

для "дизеля" с двигателем 1500 куб. см – 75 евро; от 3500 куб. см – до 150 евро.

Чтобы определить размер акциза для конкретного авто, к базовой ставке будут применять коэффициенты. Формула будет такой:

"Ставка = Ставка базовая × Коэффициент двигателя × Возраст двигателя".

На оформление нерастаможенных авто дается 180 рабочих дней. При этом акцизный налог уменьшается на 50% для авто, которые будут растаможены в течение первых 90 дней после вступления закона в силу. В оставшиеся 90 дней "льготного" периода ставки станут полными, но штрафы за нарушение сроков пребывания накладываться не будут.

Законопроект № 8488 предусматривает штрафы за нарушение условий временного ввоза и транзита авто. Также в законе прописаны штрафы за нарушение срока пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины – от 170 гривен до 170 тысяч гривен или конфискации авто.