Порошенко доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты

Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что украинские крылатые ракеты проходят успешные испытания и могут обеспечивать надежную оборону Черноморского и Азовского побережья.

"Секретарь СНБО и руководитель "Укроборонпрома" доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты. Продолжается успешное испытание отечественных крылатых ракет, способных уничтожать любые морские и наземные цели и обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая вражеские плавсредства на расстоянии до 300 км", – написал Порошенко на странице в Фейсбуке в пятницу.

Он подчеркнул, что продолжается укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины.

Ранее в пятницу пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщила, что на юге Одесской области состоялся очередной этап испытаний украинской крылатой ракеты, которая полностью выполнила запланированную программу и способна обеспечить оборону Черноморского и Азовского побережья Украины.

Присутствовавший на пусках ракеты секретарь СНБО Александр Турчинов указал, что ракета точно поразила морскую цель на расстоянии 100 км.

По его данным, ракеты этого класса – мощное высокоточное оружие, "способное уничтожать любые морские и наземные цели".

"Украинские крылатые ракеты способны обеспечить надежную оборону Черноморского и Азовского побережья, поражая враждебные плавсредства на расстоянии до 300 км, при необходимости, даже в портах их базирования", – подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США признали успехом для Украины создание новой крылатой ракеты, учитывая непростую обстановку в стране.

По словам Турчинова, с помощью крылатых ракет также могут быть уничтожены военные и инфраструктурные объекты, в частности, "стратегические мосты и паромные переправы в случае их использования врагом для агрессии против нашего государства".

14 августа Турчинов ознакомился с новыми разработками и технологией изготовления современного ракетного оружия на Государственном киевском конструкторском бюро "Луч", а также обсудил задачи по реализации Национальной ракетной программы.

В ходе визита на КБ "Луч" секретарь СНБО осмотрел в цехах предприятия технологические линии, обеспечивающие производство нового украинского ракетного комплекса "Ольха", а также новой украинской крылатой ракеты "Нептун".

Также напомним, Турчинов очертил сроки, когда армию вооружат крылатыми ракетами.