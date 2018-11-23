Пришли на помощь первыми: Порошенко поблагодарил президента Словакии

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с президентом Словацкой Республики Андреем Киской обсудил газовые вопросы, сообщается в Twitter главы украинского государства.

Так, Порошенко с благодарностью вспомнил о том, что три года назад Словакия первой из европейских стран обеспечила поставки газа Украине по реверсу, когда остановились поставки российского газа.

"Три года назад, когда РФ прекратила поставки газа в Украину, именно Словакия первой обеспечила нам поставки европейского газа. И сегодня именно Словакия является одним из основных поставщиков газа, который обеспечивает энергетическую независимость Украины", – говорится в сообщении.

Отметим, по данным Госстата, с января по сентябрь 2018 года Украина импортировала 7,85 млрд кубометров природного газа, в том числе из Словакии - 89 млн кубометров на 24 млн долларов.

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Кроме того, главы государств обсудили усилия, направленные на то, чтобы не допустить строительства политически мотивированного российского газопровода "Северный поток – 2".

Напомним, дефицит природного газа собственной добычи в Украине составляет около 10-12 млрд кубометров в год заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Страна ежегодно уменьшает потребление газа ориентировочно на 10%, а за 2018 год снизила импорт газа на четверть. Поэтому вице-премьер рассчитывает, что Украина сможет уже в ближайшей перспективе отказаться от импортного газа.

Как отмечал ранее глава правительства Владимир Гройсман, постепенный отказ от импортного газа увеличение собственной добычи газа позволит Украине достичь энергетической независимости: