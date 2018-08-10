Порошенко: Кремль готовит "троянского коня" для европейской безопасности

Российский "Газпром" дал партнерам четкие сигналы об истинных мотивах строительства газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Отказ от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной – это четкие и недвусмысленные сигналы относительно истинных мотивов газопровода и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского Союза", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Глава государства призвал европейских партнеров как можно быстрее избавиться от "обманчивых и пагубных кремлевских чар" и твердо отстаивать собственную энергетическую безопасность.

"Северный поток – 2" – это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности", – резюмировал Порошенко.

Напомним, в конце июля в Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2". Газопровод должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

При этом австрийская OMV – сообщала, что Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта. Дело в том, что Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект "Северный поток – 2".

В то же время Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, США могут ввести санкции из-за строительства "Северного потока – 2". Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отмечал, что Россия обманывает Европу и Украину, строя "Северный поток – 2":



