"Северному потоку – 2" разработали маршрут в обход Дании

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство газопровода

Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом газопровода "Северный поток – 2", составила план, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией. Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream-2 AG не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта – она составляет 9,5 млрд евро", – сказал Ляйтнер.

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект "Северный поток – 2".

В то же время, Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, США могут ввести санкции из-за строительства "Северного потока – 2". Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.