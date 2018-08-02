"Северному потоку – 2" разработали маршрут в обход Дании

Сегодня, 14:30

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство газопровода 

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com

Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом газопровода "Северный поток – 2", составила план, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией. Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Лейтнер.

"Мы разработали уже альтернативный маршрут, Nord Stream-2 AG не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта – она составляет 9,5 млрд евро", – сказал Ляйтнер.

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект "Северный поток – 2"

В то же время, Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, США могут ввести санкции из-за строительства "Северного потока – 2"Заместитель госсекретаря  США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
Россия, Дания, маршрут, Северный поток, Nord Stream, Nord Stream 2, Северный поток 2

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Источник:

ТАСС

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