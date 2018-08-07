В Балтийском море началась укладка труб "Северного потока – 2"

Работы стартовали раньше, чем о них сообщили партнеры Nord Stream 2

Компания-оператор Nord Stream 2 AG начала укладку трубопровода "Северный поток – 2" в июле, сообщила компания Uniper, один из участников проекта

"Работы по укладке трубопровода по дну Балтийского моря начались в июле", – говорится в презентации Uniper презентации по итогам первого полугодия.

В ходе телеконференции с инвесторами финансовый директор Uniper Кристофер Дельбрюк заявил, что укладка началась в конце прошлого месяца, "несмотря на протесты США", уточняет Bloomberg.

Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что укладка трубопровода по дну Балтийского моря может начаться уже этим летом. По его словам, подрядчики могут начать строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

Другой участник проекта – австрийская OMV – сообщала, что Nord Stream 2 разработала маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Такие разрешения уже выдали Германия, Швеция и Финляндия. Таким образом, Дания может заблокировать проект "Северный поток – 2".

В то же время, Украина рассчитывает, что если законодательство Европейского Союза в энергетической сфере будет распространено на проект "Северный поток – 2", его постигнет судьба, что и "замороженный" в декабре 2014 года "Южный поток".

Кроме того, США могут ввести санкции из-за строительства "Северного потока – 2". Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что опора Европы на российский газ делает ее стратегически уязвимой.

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отмечал, чтоРоссия обманывает Европу и Украину, строя "Северный поток – 2":



