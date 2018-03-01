Решение арбитража в Стокгольме: Порошенко поздравил украинцев с исторической победой

Вчера, 22:45

Появилась реакция президента Украины Петра Порошенко по решению арбитража в Стокгольме по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Решение арбитража в Стокгольме: Порошенко поздравил украинцев с исторической победой

Президент Украины Петр Порошенко назвал исторической победой решение Стокгольмского арбитража, которое было вынесено в пользу украинской Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" в споре с российским монополистом "Газпромом".

"Поздравляю с хорошими новостями из Стокгольма! Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США", – написал президент на своей странице в Facebook в среду вечером.

По словам гаранта, из этих средств будет оплачены газ, который потреблялся в 2014 году. И в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2 млрд 560 млн долларов США. 

"Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!", – отметил Порошенко.

Ранее сообщалось, что  Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

Так, согласно решению суда, "Нафтогаз" получит компенсацию в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

"По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" оплатить 2.56 млрд долл. США в пользу "Нафтогаза", – отметили в украинской компании.

В "Нафтогазе" уверяют, что выиграли "5 тысяч гривен на каждую украинскую семью".

Это лишь часть от суммы, которую требовала Украина – "Нафтогаз" оценивал свои претензии к "Газпрому" в 18 млрд долларов, учитывая недоплату за услуги по транзиту в 2009-2016 годах. "Газпром" подавал встречный иск на сумму около 7 млн долларов.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж вынес в декабре-2017. Тогда "Нафтогаз" заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по всем ключевым вопросам. "Нафтогаз" оценивает общий положительный эффект решений арбитража в более 75 млрд долларов за весь срок действия контракту на поставку газа.

Как отмечал ранее коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко, в случае победы Украины "Газпрому" придется выплатить компенсацию, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать интеграции Украины в европейский рынок.
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Источник:

"Сегодня"

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