Порошенко о решении суда по ПриватБанку: Авантюра грозит дефолтом и новым кризисом
Глава государства обратился к украинцам из-за решения суда
Президент Петр Порошенко назвал правильным намерение Национального банка Украины (НБУ) и Кабинета министров обжаловать решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации ПриватБанка.
Об этом он заявил в срочном телевизионном обращении к украинцам в четверг, 18 апреля.
"Подобная авантюра грозит потерей денег десятка миллионов клиентов, а стране в целом – дефолтом и новым экономическим кризисом", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.
Президент добавил, что вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих.
Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура состоялась за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации. В Минфине и НБУ тогда заявляли, что переход в госсобственность являлся единственным возможным вариантом спасения финучреждения.
Ранее сообщалось, что Минфин и Нацбанк будут оспаривать решение суда о признании национализации ПриватБанка незаконной. В ведомствах уверяют, что недостаток в капитале банка был обнаружен по результатам стресс-тестирования и подтвержден результатами инспекционной проверки, проведенной независимой международной аудиторской компанией.
При этом, по данным властей, национализация ПриватБанка была проведена в соответствии с законом и одобрена международными партнерами Украины, а потому обратный процесс невозможен.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что деньги вкладчиков "ПриватБанка" должны быть сохранены. Он также напомнил, что государство докапитализировало этот банк на 155 млрд гривен, и теперь финучреждение находится в очень хорошем состоянии.
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