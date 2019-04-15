Порошенко озвучил прогноз по инфляции

Президент встретился с представителями бизнеса в Киеве

Фото: Петр Порошенко / Twitter.

Инфляция по итогам 2019 года в Украине должна замедлиться по меньшей мере до 7%.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с представителями бизнеса сегодня, 15 апреля, в Киеве.

Глава государства напомнил, что в 2018 году американское агентство Bloomberg назвало гривню "самой сильной валютой постсоветского пространства".

"Стабильность валютного курса и взвешенная бюджетная политика позволила замедлить инфляцию в четыре раза. В 2015 году она была 43,3%. В 2018-м – 9,8%. В 2019 году мы, если все будет хорошо, должны вписаться в показатель менее 7%", – сказал Порошенко.

Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В марте инфляция замедлилась до 8,6% в годовом измерении. В Национальном банке Украины сообщили, что показатель практически соответствует прогнозу регулятора.

В апреле "Сегодня" отправились на рынок, чтобы выяснить, как изменились цены на продукты:

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