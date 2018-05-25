Порошенко резко высказался о моратории на продажу украинской земли

Президент Украины Петр Порошенко поддержал отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

"Действующий мораторий на продажу земель сдерживает инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка и лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью", – заявил Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.

Но, по мнению президента, даже решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что абсолютный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека, "не отрезвило популистов".

"Должен признать, что я в этом вопросе, хоть и стою на позициях украинской Конституции и европейского права, но пока нахожусь в политическом меньшинстве", – сказал президент и пообещал, что будет активно работать над этим вопросом.

Подробнее о том, что значит для Украины решение ЕСПЧ по запрету на продажу земли читайте на сайте "Сегодня" в материале "Отмена моратория на продажу земли: последняя попытка Рады и имидж Украины".