Порошенко резко высказался о моратории на продажу украинской земли
Президент Украины поддержал решение Европейского суда по правам человека
Президент Украины Петр Порошенко поддержал отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.
"Действующий мораторий на продажу земель сдерживает инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка и лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью", – заявил Порошенко на заседании Национального инвестиционного совета.
Но, по мнению президента, даже решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что абсолютный запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека, "не отрезвило популистов".
"Должен признать, что я в этом вопросе, хоть и стою на позициях украинской Конституции и европейского права, но пока нахожусь в политическом меньшинстве", – сказал президент и пообещал, что будет активно работать над этим вопросом.
Подробнее о том, что значит для Украины решение ЕСПЧ по запрету на продажу земли читайте на сайте "Сегодня" в материале "Отмена моратория на продажу земли: последняя попытка Рады и имидж Украины".
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