Пошлины США обрушили цены на сталь в Азии

Цены на железную руду и сталь в Китае резко снизились на этой неделе из-за информации о введении пошлин на импорт стали и алюминия в США. Кроме того, инвесторы пытаются понять, что произойдет с рынком после 15 марта, когда Китай снимет зимние ограничения на объемы производства сталелитейных предприятий.

На торгах в Шанхае в пятницу сталь с поставкой в мае подешевела на 3%, до минимума за 3,5 месяца – 3738 юаней ($590) за тонну. За пять сессий цена упала на 7,8%, что стало самым заметным сокращением за год.

Железная руда в Сингапуре подешевела на 1,5% в пятницу, до $69 за тонну. Падение цен с начала недели составило почти 10%. Фьючеры на железную руду полностью ликвидировали прирост цен с начала года.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на ввоз стали и алюминия, введение которых, по данным ВТО, может инициировать торговую войну. Пошлины на ввоз стали составят 25%, на алюминий – 10% процентов. Новые тарифы вступят в силу через 15 дней, то есть 23 марта. Ставка на импорт металлов не коснется Мексики и Канады.

Европейский Союз уже требует от США отменить пошлины. Ранее Еврокомиссия утвердила проект мер в сфере внешней торговли со США. Одним из предложенных шагов, в частности, является защита интересов в сфере внешней торговли в рамках ВТО. Второй мерой может стать введение аналогичных таможенных тарифов на американский импорт в ЕС.

Позиция Украины по пошлинам на сталь в США

Украина проводит переговоры с США по введению пошлин на сталь и алюминий, сообщила замминистра экономического развития Украины, торговый представитель Наталья Микольская. По ее словам, правительство прилагает все усилия, чтобы пошлины не коснулись Украины.

"Правительство Украины принимает все меры, чтобы продукция происхождением из Украины была исключена из-под действия введенных США мер. Мы верим, что украинская продукция, для которой американский рынок является традиционным, не является угрозой национальной безопасности США", – написала Микольская на своей странице в Facebook.