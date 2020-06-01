После смягчения карантина в Украине оживает экономика

После смягчения карантина в Украине оживает бизнес – с апреля количество активных вакансий увеличилось более чем на 30%, работают 73% ресторанов от тех 100%, которые работали до эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса по работе с открытыми Opendatabot.

Число новых зарегистрированных бизнесов также начало увеличиваться – за последнюю неделю зарегистрировалось 897 новых компаний (до карантина регистрировалось около 1000 компаний в неделю).

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При этом, сейчас в Украине вновь открылись 73% ресторанов от тех 100%, которые работали до карантина.

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Правда, обороты сферы общественного питания восстанавливаются не так быстро – сейчас они вернулись только к показателю в 56%.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов. Так, 33% бизнесменов сообщили о 50-75% потерь от доходов. Также предприятия проинформировали о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь от доходов, а 7% предприятий задумались о закрытии бизнеса. И только в 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Как оказалось, во время карантина далеко не все компании несли убытки. Были и те, кто смог заработать:

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