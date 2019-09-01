После трех месяцев падения: что будет с ценами на горючее в сентябре

За лето А-95+ подешевел на 1,48 грн. Эксперты считают, что потенциал для снижения еще есть на две-три гривны

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Осенью вырастут спецпошлины на автогаз и дизельное топливо из России. Это может привести к росту цен на горючее. Однако операторы нефтерынка уже начали искать другие рынке и переориентировались на море.

Чего ждать автовладельцам в сентябре разбирался сайт "Сегодня"

Как за лето поменялись цены на горючее

Все лето цены на горючее падали. Более всего подешевел автогаз – на 1,89 грн и дизтопливо – 1,67 грн.

Этому послужили несколько причин. Украина зависит от импорта горючего и покупает его за валюту. Поэтому на снижение цен повлияло укрепление гривни. Если 1 июня доллар по курсу НБУ стоил 26,87 грн, то 30 августа – 25,23 грн. Стоимость евро с 29,91 грн упала до отметки 27,93. Еще в стоимости горючего заложен акциз, который начисляется также в евро по курсу Нацбанка, соответственно, он тоже снизился.

На протяжении лета была вероятность срыва поставок дизтоплива и автогаза. Сначала Россия запретила поставлять нефтепродукты в Украину с 1 июня. Еще до начала лета украинские АЗС начали пополнять запасы. На рынке образовались излишки дизтоплива и сжиженного газа. Это должно было сгладить подорожание, в случае ограничений со стороны РФ.

Однако опасения не оправдались. Россия скорректировала квоты на ввоз в Украину нефтепродуктов. Это и повлияло на снижение и стабилизацию цен как бензинов и дизтоплива, так и автогаза.

В итоге, с 1 июля по 1 авгута АЗС опустили цены на дизтопливо на 1,35 грн, автогаз – на 1,14 грн.

Но во второй половине июля Кабинет министров ввел специальную пошлину на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Согласно документу, с августа на импорт ДТ устанавливается дополнительная спецпошлина 3,75%, а с октября – 4%. В результате Wexler Group – крупнейший оператор продаж дизтоплива, с 1 августа приостановил поставки ДТ из РФ. Но все равно на протяжении августа горючее подешевело – на 10-13 копеек.

"На протяжении августа были слабые тенденции к снижению цен. Они спровоцированы большими запасами, которые были сделаны во время обострения рисков срыва поставок. Из-за спецпошлин на трубопроводные дизтопливо и сжиженный газ из Российской Федерации трейдеры закупили большой запас нефтепродуктов всех марок. При этом гривня была стабильной, цены на границе тоже существенно не менялись. Поэтому мы входим в осень с достаточно привлекательным для потребителей рынком, высокими скидками в крупных сетях с широким спектром разнообразных программ лояльности", – говорит Геннадий Рябцев, директор специальных программ НТЦ "Психея".

За лето цены на А-95+ снизились на 1,48 грн. А-95 – на 1,56 грн, А-92 – 1,57 грн. Дизтопливо подешевело на 1,67 грн, а автогаз – на 1,89 грн.

Что ждать в сентябре

Причин для подорожания горючего нет, считают эксперты. Так же, как нет и оснований для изменения курса валют и изменения цен на горючее на границе.

"До конца года гривня, безусловно, будет слабеть, но это будет не в ближайшие недели. Поэтому сентябрь пройдет без каких-то существенных потрясений", – отмечает Рябцев.

Спецпошлина на трубопроводное топливо подтолкнула операторов переориентироваться на поставки из Беларуси и по морю. Поэтому в сентябре ситуация обещает быть стабильной. Но некоторые риски все же остаются: по словам эксперта энергорынка Леонида Косянчука, все будет зависеть от того, сможет ли Укрзализныця развозить горючее из морских портов заказчикам. Пока в высокий сезон локомотивы сосредоточены на транспортировании продукции сельского хозяйства.

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"После введения спецпошлин дизтопливо из трубы стало неконкурентоспособным, поэтому начались поиски других поставок. В Украине есть возможность поставлять горючее другими способами. За это придется заплатить конечному потребителю. Поставки морем или железной дорогой дороже примерно на 60-80 коп/л по сравнению с трубопроводом. Заместить объемы дизтоплива из трубы не так просто. Если доставить горючее в порты не проблема, то развести по потребителям – сложно", – говорит Косянчук.

С 1 октября спецпошлина вырастет еще больше. Вероятно, операторы будут и дальше запасаться горючим, чтобы не переплачивать. При этом хранить горючее – недешево, и чтобы был постоянный оборот, АЗС снижают цены и стимулируют спрос. По оценкам аналитика консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко сейчас в литре бензина "лишние" 2-3 гривни. По словам эксперта, цена дизеля в опте сейчас составляет 20,5 грн.

"В рознице до сих пор сохраняется возможность ценового маневра по снижению цены. Сейчас маржа в продажах очень большая – хорошая для операторов, не очень хорошая для потребителей. У нас были колебания на гривню-полторы за последние два месяца, но этого недостаточно – там лишних 2-3 гривни в литре, если сравнивать с маржой, по которой работали трейдеры в прошлом году", – замечает Сиренко.

При этом могут возникнуть проблему с поставками дизтоплива и сжиженного газа. В сентябре на ремонт закрываются сразу три завода: два белорусских и один Укргаздобычи. Однако Беларусь обещает выполнить все контракты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, сколько времени уходит у грабителей на взлом авто с бесключевым доступом.

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