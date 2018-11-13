Посол США: У Трампа много способов остановить "Северный поток – 2"

Зависимость Европы от российского газа бьет и по Соединенным Штатам

У президента США Дональда Трампа есть инструменты для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, передает Berliner Morgenpost со ссылкой на агенство dpa.

"Мы еще не использовали все инструменты, которые могли бы серьезно подорвать или остановить проект", – сказал дипломат.

Сондленд пояснил, что Европа не должна в одностороннем порядке зависеть от российского газа.

"Если эта философия не будет принята и проект [строительства второй нитки] "Северного потока" продолжится, то у президента [США Дональда Трампа] есть много других инструментов в распоряжении (я сейчас не буду перечислять их все), чтобы попытаться остановить проект", – сказал Сондленд.

Он отметил, что, зависимость от российского газа – это геополитическая ошибка.

"Мы не хотим, чтобы кто-то посреди зимы отключил газ, когда начнется политический кризис", – отметил Сондленд.

Он подчеркнул, что если энергоснабжение Европы будет уязвимым, от этого пострадают и США: "Настолько сильны трансатлантические отношения: мы как сиамские близнецы", – сказал Сондленд.

Напомним, ранее во время визита в Украину министр энергетики США озвучил четкую позицию по "Северному потоку – 2":

Напомним, недавно Перри посетил Польшу. Министр энергетики США заявил, что США не исключают введения санкций в ответ на строительство "Северного потока – 2", против которого выступает и Польша. Перри в Варшаве подтвердил, что Вашингтон выступает против "российско-германской инвестиции".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.