Посол США: У Трампа много способов остановить "Северный поток – 2"

Сегодня, 16:50

Зависимость Европы от российского газа бьет и по Соединенным Штатам

Фото: nord-stream.com
Фото: nord-stream.com

У президента США Дональда Трампа есть инструменты для того, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд, передает Berliner Morgenpost со ссылкой на агенство dpa.

"Мы еще не использовали все инструменты, которые могли бы серьезно подорвать или остановить проект", – сказал дипломат.

Сондленд пояснил, что Европа не должна в одностороннем порядке зависеть от российского газа.

"Если эта философия не будет принята и проект [строительства второй нитки] "Северного потока" продолжится, то у президента [США Дональда Трампа] есть много других инструментов в распоряжении (я сейчас не буду перечислять их все), чтобы попытаться остановить проект", – сказал Сондленд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он отметил, что, зависимость от российского газа – это геополитическая ошибка.

"Мы не хотим, чтобы кто-то посреди зимы отключил газ, когда начнется политический кризис", – отметил Сондленд.

Он подчеркнул, что если энергоснабжение Европы будет уязвимым, от этого пострадают и США: "Настолько сильны трансатлантические отношения: мы как сиамские близнецы", – сказал Сондленд.

Напомним, ранее во время визита в Украину министр энергетики США озвучил четкую позицию по "Северному потоку – 2":

Напомним, недавно Перри посетил Польшу. Министр энергетики США заявил, что США не исключают введения санкций в ответ на строительство "Северного потока – 2", против которого выступает и Польша. Перри в Варшаве подтвердил, что Вашингтон выступает против "российско-германской инвестиции". 

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
газ, строительство, Россия, США, Северный поток, Дональд Трамп, Nord Stream 2, Северный поток 2, Сондленд

Вы сейчас просматриваете новость "Посол США: У Трампа много способов остановить "Северный поток – 2" ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

president.gov.ua

Порошенко и министр энергетики США обсудили противодействие строительству "Северного потока - 2"

Сегодня, 01:02

В ходе встречи было объявлено о начале украинского-американского Стратегического энергетического диалога

Экономика

Фото: gazprom.ru

Суд Швейцарии по иску "Нафтогаза" запретил компаниям Nord Stream платить "Газпрому"

10 Ноября, 08:24

Компании-владельцу газопровода "Северный поток" запрещены любые выплаты в пользу "Газпрома"
Загрузка...

Политика

Георгий Логвинский и Манфред Вебер / Фото: Facebook Георгия Логвинского

Встреча на 3 млрд долларов: Логвинский убеждал будущего главу Еврокомиссии не строить "Северный поток - 2"

9 Ноября, 09:38

Европа должна быть единой перед атаками России против Евросоюза, говорит украинский нардеп

США

фото AFP

США поддержали обращение европейских политиков к Меркель относительно "Северного потока - 2"

7 Ноября, 22:18

66 депутатов Европарламента обратились к канцлеру Германии из-за сотрудничества с РФ в энергетической сфере

Экономика

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Украина начала вводить план "Б" по "Северному потоку - 2"

5 Ноября, 08:49

"Нафтогаз" надеется получить 12 миллиардов долларов от России

Экономика

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Глава "Нафтогаза" рассказал о "войне" за "Северный поток - 2"

26 Октября, 14:01

У Украины еще есть шанс на победу, уверен Коболев

Экономика

США могут ввести санкции против компаний-подрядчиков "Северного потока-2". Фото: AFP

Польша не оставит попыток "убить" "Северный поток - 2" - МИД

25 Октября, 11:29

Россия усилит не только политическое, но и военное влияние, уверены власти Польши

Экономика

фото AFP

Путин снова заявил, что "Северный поток – 2" не направлен против Украины

24 Октября, 21:34

Он добавил, что Россия рассматривает различные маршруты поставки российского газа в Италию

Политика

Фото: nord-stream.com

Европа должна слезть с "газовой иглы" Кремля: в США предложили дать на это миллиард

11 Октября, 12:04

Американские сенаторы разработали план, который поможет Европе избавиться от зависимости от поставок российского газа

Евросоюз

Фото: AFP

Германия объяснила свою позицию по "Северному потоку - 2"

8 Октября, 14:18

В немецком правительстве рассчитывают на рост потребления газа в стране
Загрузка...