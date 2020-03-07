Поставки электроэнергии из России и Беларуси нужно прекратить: Яценюк назвал причину

Это, по словам политика, может уничтожить украинскую энергетику

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал новоизбранное правительство остановить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину. Об этом он заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Задача России – уничтожить украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом", - заявил Яценюк.

Он призвал правительство остановить это и не идти ни на какие уступки России, в том числе и по газу.

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"Знайте: как только Россия что-то предлагает, это надо 150 раз проверить и на 151-й раз вы точно увидите, что они хотят нас обмануть", - обратился Яценюк к новоизбранному премьеру.

Кроме того, Яценюк заявил, что падение нынешнего украинского правительства приведет к проведению досрочных выборов.

Напомним, что ранее Верховная Рада уволила с должности главы правительства Алексея Гончарука – его отставку поддержали 358 депутатов. После этого парламент 291 голосом назначил его преемника – Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины.

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