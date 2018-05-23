Потребительские настроения украинцев улучшаются – исследование

Индекс потребительских настроений украинцев после роста в марте этого года на 2,3 пункта в апреле прибавил еще 3,7 пункта и достиг 61,3 по шкале от нуля до 200 по сравнению со значением в 54,8 год назад, говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine.

"Наибольший прирост зафиксирован по индексу ожидаемого развития экономики на протяжении ближайшего года. Такая динамика коррелирует с улучшением в первом квартале 2018 ожиданий предприятий по развитию их бизнеса в ближайшие 12 месяцев по данным исследования Национального банка", – прокомментировали такие результаты аналитики GfK Ukraine.

Согласно исследованию, оценка респондентами текущего положения (ИТП) выросла на 2,3 пункта – до 58,9, в том числе текущего личного материального положения – на 3,7 пункта, до 51,7, а целесообразности крупных покупок – на 0,9 пункта, до 66,2.

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Индекс экономических ожиданий в апреле поднялся на 4,6 пункта – до отметки 63,0. При росте индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года на 7 пунктов, до 62, аналогичный индекс на ближайшие пять лет опустился на 6,1 пункта – до 67,4.

Ожидания в отношении безработицы и крепости национальной валюты в апреле улучшились: соответствующие индексы снизились соответственно на 3,5 пункта – до 130,7 и на 2,3 пункта – до 147,6. В то же время индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,5 пунктов – до 188,5.

Напомним, в конце зимы в Украине рухнул индекс потребительских настроений – ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации.

Ранее ученые рассчитали зарплату счастливого человека. Оказалось, что средняя зарплата в Украине серьезно не дотягивает до мирового "уровня комфорта". Так, специалисты установили, что в среднем по миру 95 тысяч долларов в год. По мнению ученых, для эмоционального равновесия хватит и 60 тысяч долларов в год.