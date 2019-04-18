"Потребности нет": Польша слезает с "газовой иглы" России

Моравецкий уверен, что страна должна полностью отказаться от топлива из РФ

Фото: AFP

Польша, которая отказывается от российского газа, в первом квартале 2019 года сократила закупки газа у РФ более чем на миллиард кубометров по сравнению с тем же периодов 2018 года. Об этом свидетельствуют данные польской госкомпании PGNiG, которые обнародовало издание TVP.info.

Так, в первом квартале 2019 года Польша импортировала из России 1,79 млрд куб. м газа, что почти на 1,2 млрд куб. м меньше, чем за аналогичный период 2018 года, когда закупили 2,98 млрд куб. м. В целом, за первый квартал 2019 года Польша импортировала 3,67 млрд куб. м газа. Из них поставки сжиженного газа (СПГ, LNG) составили более 700 млн "кубов".

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что потребности в покупке российского газа не существует, поскольку в Европе достаточно LNG-терминалов для импорта газа из Алжира, Норвегии и США, передает "Укринформ".

"Мы могли бы быть более независимыми от российского газа. Но на это не хватает политической воли. Так, как сделала это Польша – ведь мы строим газопровод [Baltic Pipe] в Норвегиюи успешно построили LNG-терминалы для закупки американского газа из Катара. Мы на пути к независимости. Поскольку именно благодаря газу мистер Путин финансирует свою армию", – пояснил Моравецкий.

Ранее сообщалось, что Польша станет окончательно независимой от поставок российского газа в конце 2022 года. Варшава не будет продлевать действующий контракт с "Газпромом".

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