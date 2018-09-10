Повышение "минималки" в Украине больше политика, чем экономическое достижение – эксперт

Очередное повышение уровня минимальной зарплаты в Украине – это скорее всего политический, а не экономический инструмент. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова, экономист Василий Юрчишин.

"Были некоторые ожидания, когда "минималку" поднимали в 2 раза до 3200 грн, что исчезнут зарплаты в "конвертах" или, по крайней мере, вырастет покупательная способность. Но, к сожалению, ничего из этого не произошло. То есть при новом повышении ожидать выхода из "тени" – нет смысла. Также, к сожалению, не факт, что этот шаг приведет к увеличению покупательной способности, поскольку не следует забывать, что повышение "минималки" будет идти за ростом тарифов на услуги ЖКХ. То, что малообеспеченные украинцы смогут получить дополнительно, они все будут тратить на коммунальные услуги", – пояснил эксперт.

По его словам, повышая минимальную зарплату, без внимания остается прожиточный минимум, минимальные пенсии и другие социальные стандарты.

"То есть происходит больший разрыв между "минималкой" и другими соцстандартами. А это означает, что малообеспеченные останутся (в лучшем случае) на том же уровне, который был, учитывая субсидии и другие льготы. Не вижу существенного влияния этого шага на экономику. Могу сказать, что зарплаты необходимо повышать, но это все должно происходить на основании экономического развития, улучшения экономической динамики и т.д. Мы же два-три последних года наблюдаем рост в 2-3% после падения в кризисный период 2014-2015 гг. на 17%. Хорошо, что мы дальше не падаем, но ожидать, что это будет существенным влиянием, я бы не стал", – отметил он.

Кроме того, по словам Юрчишина, Украине на некоторое улучшение ситуации в экономике можно было бы рассчитывать благодаря приватизации, однако процесс продажи крупных объектов госсобственности заморожен и не происходит то, что могло бы дать дополнительный импульс экономике.

"Поэтому не вижу причин, почему повышение минимальных социальных стандартов повлияет на экономическую динамику или существенно улучшит благосостояние граждан. А относительно вывода из "тени" зарплат, пока говорить не приходится", – резюмировал директор экономических и социальных программ Центра Разумкова.

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко анонсировал повышение "минималки" до уровня в 4170 гривен.

Напомним, перед этим минимальная зарплата выросла с 3200 гривен до 3723 гривен. Еще с начала 2018 года власти обсуждали повышение "минималки" до 4100-4200 гривен, однако пока этого не происходило. Как предупреждал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, такой рост минзарплаты в 2018 году возможен только в случае активного экономического роста.

Тем не менее, на прошлой неделе Гройсман заявил, что в бюджет на 2019 год уже заложены средства для повышения минимальной зарплаты до 4170 гривен. По его словам, "минималка" вырастет с 1 января:



