Повышение пенсий с марта коснется не всех получателей – Рева
Тем, кому перерасчет не принесет роста выплат, сделают единоразовую доплату
Автоматический перерасчет пенсий с 1 марта подразумевает, что выплаты вырастут для 8,1 млн пенсионеров из 10,2 млн, которых в целом коснется индексация. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства.
"При проведении ежегодной индексации с 1 марта пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 миллионов пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен, тогда как минимальный рост пенсий составит 100 гривен. Повышение получат 8,1 миллиона пенсионеров", - сказал Рева.
При этом Рева добавил, что почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен.
Как уточнял позже вице-премьер-министр Павел Розенко, 2410 гривен выплатят двумя траншами. Первая выплата состоится с 1 марта, вторая – с 1 апреля. Такой шаг, по словам Розенко, необходим, чтобы выплата компенсации не подстегнула инфляцию в Украине.
Напомним, автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой:
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