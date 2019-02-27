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Повышение пенсий с марта коснется не всех получателей – Рева

Сегодня, 12:46

Тем, кому перерасчет не принесет роста выплат, сделают единоразовую доплату

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Повышение пенсий с марта коснется не всех получателей – Рева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg Экономика Тем, кому перерасчет не принесет роста выплат, сделают единоразовую доплату

Автоматический перерасчет пенсий с 1 марта подразумевает, что выплаты вырастут для 8,1 млн пенсионеров из 10,2 млн, которых в целом коснется индексация. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева на заседании правительства.

"При проведении ежегодной индексации с 1 марта пенсии автоматически будут пересчитаны для 10,2 миллионов пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен, тогда как минимальный рост пенсий составит 100 гривен. Повышение получат 8,1 миллиона пенсионеров", - сказал Рева.

При этом Рева добавил, что почти два миллиона украинцев, которым индексация не принесет повышения пенсий, получат разовые выплаты на сумму 2410 гривен

Как уточнял позже вице-премьер-министр Павел Розенко, 2410 гривен выплатят двумя траншами. Первая выплата состоится с 1 марта, вторая – с 1 апреля. Такой шаг, по словам Розенко, необходим, чтобы выплата компенсации не подстегнула инфляцию в Украине.

Напомним, автоматическая индексация пенсий теперь будет проводиться ежегодно – это предусмотрено пенсионной реформой:

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Тег пенсии, пенсия, Рева, повышение пенсий, индексация пенсий, перерасчет пенсий

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Источник:

УНИАН

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