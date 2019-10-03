Прожиточный минимум выше 4000 гривен: экономист назвал условия роста

Поднять прожиточный минимум до реального экономического уровня можно за три года, считает эксперт

Фото: Григорий Салай, Сегодня

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В правительстве заговорили о повышении прожиточного минимума до 4,5 тыс. гривен. Правда, пока не уточнили, когда. По мнению экономиста Александра Охрименко, установить прожиточный минимум – показатель, от которого зависит ряд социальных выплат, – на уровне, соответствующем действительности, – за год не получится.

"За год не получится, а года за три можно сделать, чтобы прожиточный минимум был реальным", – сказал экономист.

Для этого, по словам Охрименко, необходима активная работа правительства в связке с Национальным банком. Кабмин должен правильно просчитать уровень прожитминимума и разработать мероприятия для наполнения доходов госбюджета, а НБУ – удерживать инфляцию.

"[Чтобы наполнить госбюджет], могут быть разные методы – увеличение налогов – не отрицаю, пересортировать налоги, когда, например, нерациональные расходы бюджета снизить, существенно урезать псевдоэкономические программы…", – предположил экономист.

Подробнее о планах правительства читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

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