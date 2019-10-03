Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Прожиточный минимум выше 4000 гривен: экономист назвал условия роста

3 октября, 13:08

Евгения Давыденко

Поднять прожиточный минимум до реального экономического уровня можно за три года, считает эксперт

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Реклама

В правительстве заговорили о повышении прожиточного минимума до 4,5 тыс. гривен. Правда, пока не уточнили, когда. По мнению экономиста Александра Охрименко, установить прожиточный минимум – показатель, от которого зависит ряд социальных выплат, – на уровне, соответствующем действительности, – за год не получится.

"За год не получится, а года за три можно сделать, чтобы прожиточный минимум был реальным", – сказал экономист.

Для этого, по словам Охрименко, необходима активная работа правительства в связке с Национальным банком. Кабмин должен правильно просчитать уровень прожитминимума и разработать мероприятия для наполнения доходов госбюджета, а НБУ – удерживать инфляцию.

"[Чтобы наполнить госбюджет], могут быть разные методы – увеличение налогов – не отрицаю, пересортировать налоги, когда, например, нерациональные расходы бюджета снизить, существенно урезать псевдоэкономические программы…", – предположил экономист.

Подробнее о планах правительства читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

Ранее сайт "Сегодня" также писал о новом законопроекте, который предлагает разрешить женщинам выходить на пенсию в 55 лет.

О том, какие показатели Кабмин закладывает в проект бюджета на 2020 год, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

инфляция НБУ правительство пенсии прожиточный минимум программа правительства

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцев
Бюджет-2020: насколько повысится благосостояние украинцевЭкономика
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
Украинцам предлагают заработать на каштанах
Украинцам предлагают заработать на каштанахЭкономика

Новости партнеров

Loading...