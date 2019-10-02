Поднимут, но не сразу: каким будет прожиточный минимум в Украине

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Каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабмина, которую проанализировал сайт "Сегодня".

О повышении прожиточного минимума до уровня реального новая команда власти говорит не первый день. Сайт "Сегодня" уже писал о том, что в проекте госбюджета на 2020 год Кабмину было поручено "предпринять решительные шаги", чтобы довести показатели прожиточного минимума до реального уровня. Представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук пояснила, что "премьер поставил амбициозную задачу увеличить [прожиточный минимум] до 4,5 тыс. грн".



Упоминание о такой цели в законопроекте о бюджете на 2020 год позволяло предположить, что прожиточный минимум постараются повысить в течение именно 2020 года. Однако из слов Алексея Гончарука во время презентации программы работы правительства, скорее, следовало, что это задача более отдаленного периода.



"Для того, чтобы обеспечить такой прожиточный минимум, экономике необходимо вырасти очень сильно. По нашим расчетам, минимум – на 33%. Чтобы каждый человек, который нуждается в такой помощи от государства, получил достаточно денег, чтобы считаться над чертой бедности. Полностью это явление преодолеть в ближайшие годы будет очень сложно, но мы точно хотим приблизиться к решению этого вопроса", – сказал, в частности, премьер.

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Подробнее о планах правительства читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

О том, какие показатели Кабмин закладывает в проект бюджета на 2020 год, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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