Повышение тарифов на газ не закончилось: Украина ведет консультации с МВФ

Кабинет министров Украины продолжает обсуждать с Международным валютным фондом (МВФ) вопрос повышения цены на газ. Это является одним из ключевых условий для утверждения новой программы сотрудничества, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Вопрос энергетической реформы и поднятия цены на газ, и, соответственно, повышения тарифов, которое с этим связано – это один из вопросов, который мы обсуждаем", – сказала она.

По словам Маркаровой, дискуссии, в частности, идут вокруг постепенного повышения до рыночного уровня цен на газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии.

"Постановление (№ 867 от 19 октября 2018 года. – Ред.), как вы знаете, Кабинет министров уже утвердил. Сейчас продолжается процесс пересмотра тарифов, который следует за постановлением", – сказала она.

Глава Минфина отказалась спрогнозировать, как быстро МВФ может рассмотреть вопрос продолжения сотрудничества с Украиной. При этом она отметила, что МВФ проверит принятый бюджет-2019.

К слову, в главной смете страны прописано, что повышение цен на газ в Украине обеспечит дополнительные ресурс государственного бюджета в сумме 9 млрд гривен

Напомним, с 1 ноября в Украине повысились цены на газ для населения. В "Нафтогазе" подсчитали, что конечная цена газа для населения теперь составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Тарифы останутся таковыми до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.

Если до повышения цены на газ для населения кубометр газа стоил 6 гривен 96 копеек, то с 1 ноября цена вырастет на полторы гривни – до 8 гривен 55 копеек. Так, обогрев частного дома на 200 кубов газа в прошлом году обходился в 1392 гривни, а в этом году – на триста гривен больше.

Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.

После того, как Кабмин решил повысить тарифы на газ, стало известно, что Украина и МВФ договорились о новой программе. Правда, сама программа stand-by еще не утверждена Фондом.