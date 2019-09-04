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Повышение тарифов на услуги "Укрпочты": принято важное решение

4 сентября, 13:45

Решение о росте тарифов утвердила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации

Фото: "Укрпочта" / Facebook

Фото: "Укрпочта" / Facebook

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации, утвердила предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи с 1 января 2020 года. Решение было принято 3 сентября, информирует пресс-служба Нацкомиссии.

"Это решение будет подано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины и вступит в силу со дня его официального опубликования", – сказано в сообщении по итогам заседания.

В свою очередь генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал на своей странице в Facebook, что речь идет о повышении тарифов на универсальные почтовые услуги оператора почтовой связи Украины на 10-15%.

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"Во-первых, это еще не точно, так как не заюстировано (необходимо пройти госрегистрацию в Минюсте. – Ред.). Во-вторых, повышение будет незначительным и не сейчас – на 10-15% с 2020 года. Это прогнозируемый процент роста минимальной зарплаты… И в-третьих, даже после повышения тарифов "Укрпочта" все равно будет оставаться одним из самых доступных операторов почтово-логистических услуг с нормальной доставкой и нормальной ценой", – подчеркнул он.

Напомним, что в августе Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа о повышении тарифов в среднем на 12-15% на прием и доставку печатной прессы по подписке через "Укрпочту" со следующего года.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году "Укрпочта" намеревалась отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабинет министров и тогдашний президент Петр Порошенко вмешались в ситуацию и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и оператором.

В этом году "Укрпочта" в очередной раз призвала повысить тариф на доставку пенсий. В противном случае почтовый оператор откажется доставлять их с 1 января 2020 года.

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Источник: Сегодня

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