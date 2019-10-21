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Повысят по возможности: что будет с минималкой и прожиточным минимумом в бюджете-2020

21 октября, 09:20

Александра Романюк

Помощь по рождению ребенка и социальные гарантии военнослужащим тоже планируют поднять

/ Фото: Getty Images

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете. При этом депутаты учли полностью или частично 772 правки к документу, а также рекомендовали Кабинету министров, который будет готовить проект ко второму чтению, повысить социальные стандарты.

Как отмечается в Бюджетных выводах Верховной Рады, поднять хотят прожиточный минимум, минимальную зарплату, помощь по рождению ребенка и социальные гарантии военнослужащим.

Впрочем, абсолютные цифры по минималке и прожитминимуму в документе не приводятся – из предполагается увеличить "исходя из финансовых возможностей государства".

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А вот новые размеры помощи при рождении ребенка названы. Предполагается, что при рождении первого ребенка семья будет получать 100 тыс. грн, второго – 200 тыс. грн, третьего и каждого следующего – по 400 тыс. грн (с выплатой в течение трех лет). Сейчас эти выплаты составляют, соответственно, 50, 75 и 100 тыс. грн.

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Подробнее о том, что собираются изменить в бюджете-2020 читайте на сайте "Сегодня" – Бюджет-2020: выплаты на детей и налоговые сборы серьезно вырастут

Также подробнее о государственной смете на 2020 год узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Источник: Сегодня

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