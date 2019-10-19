Бюджет-2020: выплаты на детей и налоговые сборы серьезно вырастут

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Большая часть пленарного заседания Верховной Рады 18 октября была посвящена рассмотрению проекта госбюджета на будущий год и изменений в Бюджетный кодекс. С момента подачи проекта бюджета в парламент, 15 сентября, к нему было подано более 2100 поправок. 772 из них были учтены полностью или частично. И именно тот первоначальный вариант с поправками рассматривался вчера и был проголосован в первом чтении.

Однако этот "поправленный" бюджет – еще не окончательный и довольно далек от этого состояния. В частности, потому, что он был подготовлен без учета новых макроэкономических показателей, которые намерен представить Кабмин.

"Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год, то есть мы поймем, сколько денег у нас реально будет. Потому что нет смысла делить то, чего нет. Наша задача сейчас – понять реалистичную статью доходов. И до 2 ноября подать нормальный, настоящий документ, который мы сможем дискутировать, ко второму чтению", – сказал, выступая с парламентской трибуны, глава Кабинета министров Алексей Гончарук.

Тем не менее поправки депутатов к бюджету, одобренные профильным парламентским комитетом, найдут отражение и в следующем варианте бюджета. Поэтому есть смысл остановиться на них подробнее.

Что изменится в бюджетном кодексе

Как водится, перед рассмотрением бюджета депутаты голосовали за изменения к Бюджетному кодексу (законопроект №2144). И, как водится, дискуссии по этому законопроекту были не меньшими, чем по самому бюджету.

Так, например, многих возмутило уменьшение объема фонда регионального развития. Если раньше он должен был составлять не менее 1% прогнозируемого объема доходов бюджета, то теперь – не более 1%. Точно так же государственная помощь сельхозпроизводителям раньше должна была составлять не менее 1% объема бюджета, теперь – не более процента. Вызвало критику и положение законопроекта о передаче правительству права перераспределять средства между госпрограммами без голосования в парламенте и создавать новые программы.

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В законопроекте содержится и ряд других принципиальных новшеств. Так, остатки средств бюджетных учреждений теперь будут направляться в спецфонд госбюджета и пополнять дорожный фонд, фонд обращения с радиоактивными отходами и фонд развития водного хозяйства. Распорядители бюджетных средств получают право по согласованию с Минфином увеличивать расходы развития за счет уменьшения расходов потребления. На бюджетное финансирование могут теперь претендовать не только государственные вузы, но и частные (госзаказ).

Какие поправки к бюджету учтены

Как уже отмечалось, к первоначальному проекту госбюджета было подано свыше 2100 правок. Однако подавляющее их большинство были отклонены. В основном – из-за отсутствия предложений по балансированию бюджета, как объяснил презентовавший законопроект нардеп Александр Трухин. Ведь большинство поправок предлагают увеличить финансирование той или иной отрасли, программы, проекта. Но чтобы кому-то добавить, надо у кого-то отнять. Или увеличить бюджетные доходы. А предложений насчет этого как раз не поступало.

По подсчетам бюджетного комитета, чтобы учесть все поправки, поданные депутатами, в бюджете нужно было изыскать 1,9 трлн грн, тогда как сейчас доходы запланированы на уровне 1,079 трлн грн.

Поэтому, по словам Трухина, в первую очередь постарались учесть поправки СНБО, касающиеся оборонной сферы, межведомственной комиссии – насчет капитальных вложений. Были учтены ряд поправок социальной направленности, а также касающиеся увеличения финансирования инвестиционных проектов и природоохранных мероприятий. Все учтенные поправки вошли в постановление Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", которое вчера также было проголосовано.

Теперь Кабмину поручено изыскать средства на финансирование этих поправок, то есть увеличить доходную часть бюджета. Предполагается, что это получится сделать, если пересчитать бюджет с учетом уточненных макропоказателей, за счет улучшения администрирования налогов и сборов и "внесения новых инициатив по вопросам налогообложения". Впрочем, в постановлении также указано, по каким доходным статьям можно увеличить план сбора уже сейчас.

Прежде всего предлагается на 3 млрд грн увеличить план бюджетных поступлений для Нацбанка – с 40,709 до 44,209 млрд грн. Это значит, что НБУ будет активнее скупать доллары и тем самым не даст гривне укрепляться слишком сильно.

Кроме того, несколько вырастут планы по налоговым поступлениям. Например, по НДС на отечественные товары – с 93,5 до 94,6 млрд грн, НДС на импортные товары – с 356,9 до 362,5 млрд грн. Поступления от дохода госпредприятий вместо 32,4 млрд грн должны составить 38,4 млрд грн, от аренды госимущества должны вырасти более чем в два раза (с 1,3 млрд грн до 2,6 млрд).

Поступления от приватизации госимущества должны вырасти на 8 млрд грн (с 5 до 13 млрд грн), но одновременно на те же 8 млрд грн планируется уменьшить заимствования (с 383,8 до 375,8 млрд).

Также Кабмину поручено проанализировать, как могут измениться доходы после легализации игрового бизнеса и упорядочивания добычи янтаря, а также после введения других реформ. В частности, предлагается урегулировать правовой статус криптовалют и ввести налогообложение подобных операций.

Социальные стандарты повысят по возможностям

Что касается размера социальных выплат, то Кабмину ко второму чтению законопроекта о бюджете предписано повысить государственные социальные стандарты. Однако абсолютные цифры не приводятся. Прожиточный минимум и минимальную зарплату предполагается увеличить "исходя из финансовых возможностей государства".

А вот новые размеры помощи при рождении ребенка названы. Предполагается, что при рождении первого ребенка семья будет получать 100 тыс. грн, второго – 200 тыс. грн, третьего и каждого следующего – по 400 тыс. грн (с выплатой в течение трех лет). Сейчас эти выплаты составляют, соответственно, 50, 75 и 100 тыс. грн.

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