Появилась петиция о запрете импорта электроэнергии из России

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На сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с призывом запретить импорт электроэнергии из России, который уже возмутил народных депутатов. Автором петиции является президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец.

Он напомнил, что импорт был разрешен благодаря поправке председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса.

Предложенная Герусом поправка гласит: "Весь объем электрической энергии, импортируемой из государств, не являющихся сторонами Энергетического сообщества, продается исключительно на рынке "на сутки вперед" и балансирующем рынке".

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Как отмечается, внесенная Герусом поправка к законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" противоречит обязательствам Украины перед ЕС.

"Правка противоречит международным обязательствам, взятым на себя Украиной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако народный депутат Герус Андрей Михайлович с трибуны заявил, что такая норма является дискриминационной и должна быть исключена из украинского законодательства, о чем он сообщил представителям Энергетического сообщества, а остальные якобы согласились с его утверждением", – говорится в петиции.

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Автор петиции отмечает, что такие действия Геруса являются нарушением регламента Верховной Рады и международных обязательств Украины, закрепленных в Соглашении об ассоциации с ЕС.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ. 1 октября импорт осуществила компания "Юнайтед Энерджи". Интернет-портал украинских юридических лиц "Ю-Контрол" сообщает: компания входит в группу "Приват". О том, почему эксперты уже назвали произошедшее энергетической капитуляцией, узнавайте в спецрепортаже "Сегодня":

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