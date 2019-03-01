Россия прокомментировала решение Гааги по активам "Нафтогаза" в Крыму

В Минюсте России заявили, что не участвуют в судебном разбирательстве

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Россия прокомментировала решение Гааги по активам "Нафтогаза" в Крыму //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/97a/9cd/5c797a9cd60b5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/97a/9cd/5c797a9cd60b5.jpg 2019-03-01T20:38:00+02:00 Экономика В Минюсте России заявили, что не участвуют в судебном разбирательстве

Российская сторона не признает частичное решение Третейского суда в Гааге (Нидерланды) о признании вины РФ в утрате "Нафтогазом Украины" своих активов в Крыму, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы.

В нем сказано, что Минюст РФ будет предпринимать все необходимые меры для "обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения".

Напомним, для защиты своих интересов в 2016 году "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство. В следующем году в компании сообщили о подаче иска против России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составила 8 млрд долларов.

1 марта 2019 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Международный суд в Гааге подтвердил вину России в утрате украинской компанией активов в Крыму. Он подчеркнул, что компания оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов. По словам Коболева, в начале 2020 года "Нафтогаз" ожидает получить решение арбитража о размере компенсаций за захваченные активы в Крыму.

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