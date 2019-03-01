Россия прокомментировала решение Гааги по активам "Нафтогаза" в Крыму
В Минюсте России заявили, что не участвуют в судебном разбирательстве
Российская сторона не признает частичное решение Третейского суда в Гааге (Нидерланды) о признании вины РФ в утрате "Нафтогазом Украины" своих активов в Крыму, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.
"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы.
В нем сказано, что Минюст РФ будет предпринимать все необходимые меры для "обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с вынесением указанного арбитражного решения".
Напомним, для защиты своих интересов в 2016 году "Нафтогаз" инициировал арбитражное производство. В следующем году в компании сообщили о подаче иска против России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков от аннексии. С учетом ожидаемых процентов сумма требований "Нафтогаза" составила 8 млрд долларов.
1 марта 2019 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Международный суд в Гааге подтвердил вину России в утрате украинской компанией активов в Крыму. Он подчеркнул, что компания оценивает сумму компенсации приблизительно в 5 млрд долларов. По словам Коболева, в начале 2020 года "Нафтогаз" ожидает получить решение арбитража о размере компенсаций за захваченные активы в Крыму.
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