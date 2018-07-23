Позиция Украины и США едина: "Северный поток – 2" – угроза энергобезопасности Европы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с заместителем государственного секретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсисом Фенноном сотрудничество Украины и США в энергетической сфере и угрозы, которые несет российский проект гаозпровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба украинского Камбина.

"Украина и США едины в своей позиции по противодействию реализации российского проекта "Северный поток – 2", который является прямой угрозой энергетической безопасности Европы и ухудшает ситуацию с диверсификацией способов поставок энергоносителей европейским потребителям", – заявил Гройсман по результатам встречи с Фенноном.

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В Камбине отметили, что замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов находится в Киеве после переговоров по энергетическим вопросам в Брюсселе.

"Хотел бы засвидетельствовать полную поддержку США в вопросе, прежде всего, энергобезопасности. Мы настроены дальше поддерживать позицию относительно проекта "Северный поток-2" и продолжение транзита газа через Украину. Эти два компонента взаимосвязаны, и они являются составляющей энергобезопасности Европы. США и впредь будут продолжать выступать за диверсификацию маршрутов поставок энергоносителей в Европу", – заверил заместитель госсекретаря США.

На встрече стороны отметили, что украинская газотранспортная система (ГТС) в данное время надежна и способна обеспечивать тот объем транзита, который заявлен, без искусственных политических влияний.

"Мы будем и в дальнейшем выступать надежным партнером для США и Евросоюза", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, президента США Дональд Трамп обвинил Германию в том, что она стала "пленницей" России из-за ее энергетической зависимости и поддержки плана удвоения пропускной способности газопровода Nord Stream под Балтийским морем в Германию, минуя традиционные маршруты через Украину.

В январе 2018 года компания Nord Stream 2 AG, которая является основным оператором газопровода, заявила, что Германия разрешила строительство газопровода "Северный поток – 2".

В начале мая начали строить российский "Северный поток – 2". Германия уже выдала все необходимые с ее стороны разрешения для строительства этого газопровода, такое же решение приняли Финляндия и Швеция. Проект еще должен получить разрешение в Дании.