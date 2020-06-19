В Украине увеличат зарплаты медикам и повысят тарифы на лечение

Кабмин, как и обещал ранее, выделит деньги на повышение зарплат врачам и медицинским работникам с 1 сентября. Об этом на внеочередном заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"В этом году мы увеличим расходы на зарплаты всем медикам суммарно почти на 8 млрд грн. Я понимаю, что в условиях экономического кризиса это будет не просто сделать, но это будет сделано, это наш долг перед нашими врачами и перед медработниками", – сказал он.

По словам главы правительства, всем врачам независимо от должности предлагается повысить оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу предлагается повысить зарплату примерно на 2 тыс. 360 грн, младшим медицинским сестрам – на 1 тыс. 180 грн.

Также премьер пообещал повышать минимальную зарплату в стране, что автоматически приведет к повышению зарплат. Кроме этого, правительство планирует увеличить расходы на лечение пациентов.

Также на сегодняшнем заседании Кабмин утвердил планы с 1 июля повысить тарифы на медицинские услуги по трем направлениям:

тариф на экстренную медицинскую помощь будет увеличен с 11 661,24 грн до 16 393,70 грн;

тариф на медицинскую помощь при инсульте – с 19 332,31 грн до 26 947,00 грн;

тариф на медицинскую помощь при инфаркте – с 16 001,43 грн до 30 108,00 грн.

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"65 процентов смертности в нашей стране – от сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому для нас было важно вывести их в приоритет", – отметил во время заседания министр здравоохранения Максим Степанов.

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Шмыгаль уточнил, что повышение тарифов означает, что государство будет тратить больше средств на пациентов, и врачам не надо будет экономить на лечении украинцев.

Новые тарифы будут действовать до 31 декабря.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата врачей второго звена в Украине сейчас одна из самых низких, что недопустимо для цивилизованной страны, а тем более – в условиях усложненной эпидемической ситуации.

В связи с резким ростом заболеваемости COVID-19 власти задумались над возвращением некоторых ограничений.

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