Правительство выделило реформаторам 800 млн гривен на зарплаты в 2020 году

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Правительство на заседании в среду, 29 января, выделило более 800 млн гривен на зарплаты тем, кто внедряет реформы госуправления в министерствах. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

"На эту программу в госбюджете на текущий год уже предусмотрены расходы общим объемом 1,06 млрд грн", – сообщили в пресс-службе Минфина.

В частности, Кабмин утвердил порядок передачи части бюджетных назначений по этой программе привлеченным к ее реализации органам государственной власти для оплаты труда специалистов по вопросам реформ.

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"С целью полноценного финансового обеспечения в 2020 году внедрения комплексной реформы государственного управления и недопущения возникновения задолженности по заработной плате распоряжением Кабмина предусмотрено передать часть бюджетных назначений органам государственной власти, привлеченным к проведению реформы, объемом 818,18 млн грн", – сказано в сообщении.

В свою очередь Секретариат Кабмина предоставил информацию о фактически занятых должностях специалистов и их численности на будущее с учетом запланированных конкурсов по состоянию на первое число каждого месяца текущего года.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что зарплата чиновников в 16 тысяч гривен является неуважением к государству.

Подробнее о том, как изменятся зарплаты в 2020 году, читайте в нашем материале "Чиновникам добавят, у педагогов отнимут: как хотят изменить начисление зарплат".

Также правительство решило изменить принцип оплаты труда и установить сетку зарплат для топ-чиновников. Предполагается, что новый минимальный размер должностного оклада будет установлен на уровне двух прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января – 4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнях, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году. Все эти решения связаны со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре прошлого года:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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