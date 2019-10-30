Правка Геруса об импорте электроэнергии позволит России захватить большую часть украинского энергорынка — Плачков

Россия, если нужно для политических целей, будет давать электроэнергию бесплатно, говорит экс-министр

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Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть

Об этом заявил председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков в эфире телеканала "Эспрессо".

"Возможность импорта по сечению с Россией по сетям где-то 2200 мегаватт, а если мы добавим еще Беларусь, это 3000 мегаватт. Если эти 1,5-2-3 тысяч мегаватт мы возьмем, а оно идет к этому. Почему оно может идти? Потому что Россия, если нужно для политических целей, она будет давать электроэнергию бесплатно. А здесь договоры прямые. Российская Федерация, какая-то компания и напрямую с потребителем, с предприятием, с заводом, не через энергорынок, напрямую", — пояснил Плачков.

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По его мнению, если импорт электроэнергии из РФ достигнет 3000 мегаватт, Украина попадет в энергетическую зависимость от Кремля, большую, чем когда-то была газовая.

"Они будут демпинговать до того уровня, пока они не примут все 3000 мегаватт. А все 3000 мегаватт — мы садимся на такую ​​иглу, что будет хуже, чем по газу", — считает Плачков.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку, позволившую закупать украинским потребителям импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза — с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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