Правовая дыра: эксперт раскритиковал "революцию" прожиточного минимума

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В предложении Минсоцполитики, которое само ведомство назвало "революционным" – отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума (ПМ) – содержится серьезная правовая дыра. Об этом сайту "Сегодня" рассказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"В Конституции Украины написано, что каждый гражданин имеет право на соцпомощь, которая соответствует сумме, необходимой для проживания, – разъяснил сайту "Сегодня" Пендзин. – А государство обязано предоставить человеку деньги, исходя из официального ПМ. Его величина Конституцией не устанавливается, прожиточный минимум может быть занижен, как сейчас. Но незаконно отделять выплаты, например, человеку с инвалидностью, сироте, матери-одиночке от ПМ, даже если он не соответствует реальному. Власти хотят это сделать, предложив устанавливать реальный размер ПМ, а в бюджет закладывать для выплаты всех видов госпомощи более низкую величину. То есть, ПМ сам по себе, а выплаты – этакая "частичная компенсация" расходов на жизнь. В итоге, отвязывая госпомощь от ПМ, государство не обязывается выплачивать человеку сумму, покрывающую его базовые потребности".

Читайте подробнее на сайте "Сегодня" – Реформа прожиточного минимума: вырастут ли пенсии до 4000 гривен

Напомним, что в Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц – до 2007 грн.

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