В Кабмине предложили "революционную" реформу прожиточного минимума

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Министр социальной политики Юлия Соколовская предлагает провести реформу прожиточного минимума в Украине и отвязать от него более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей.

Она представила инициативу на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября, сообщает пресс-служба министерства.

"Пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, привязанными к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", – заявила Соколовская.

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По ее словам, такая реформа не приведет к уменьшению размера соцпомощи, а для некоторых категорий населения он даже увеличится.

"В то же время это позволит нам реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет эффективнее – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", – подчеркнула глава Минсоцполитики.

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В свою очередь первый заместитель председателя комитета Михаил Цимбалюк назвал предложение "революционным".

На заседании стороны договорились о проведении общественных и комитетских слушаний на эту тему, чтобы оформить предложение в соответствующий законопроект.

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Новости "Сегодня" писали, что законопроект № 2000 предусматривает доходы госбюджета-2020 в размере 1,079 трлн грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрд грн, а расходы – на сумму 1,170 трлн грн.

Кабмин предлагает парламенту утвердить повышение минимальной заработной платы с 1 января до 4723 грн (сейчас 4173 грн), а прожиточного минимума – до 2027 грн (с 1 января), 2118 грн (с 1 июля) и 2189 грн (с 1 декабря).

В то же время представитель правительства в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, что Министерство финансов намерено в течение 2020 года повысить размер прожиточного минимума, заложенный в законопроекте о госбюджете на следующий год, в два раза – почти до 4,5 тыс. грн.

Напомним, что в Украине с 1 июля повысился прожиточный минимум для трудоспособных лиц до 2007 грн.

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