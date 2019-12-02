Праздник к нам приходит: в Украине появились мандарины собственного производства

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Новогодние праздники приближаются. Самый очевидный аргумент – появление на прилавках мандаринов. Они с детства ассоциируются с днем святого Николая и Новым годом. Оказывается, теперь их выращивают даже в Украине.

Анатолий выращивает экзотические фрукты. В его теплицах есть все, что обычно везут в Украину из теплых стран. Одним из наименее требовательных растений фермер считает мандарины.

"Мандарин Кован Васе. Это сорт – низкорослый. Он в природе больше полутора метров не бывает. И вы видите, что он цветет вот. На нем есть цветы. Но плоды – они уже ушли", – рассказывает Анатолий Палий, который выращивает экзотические фрукты.

Сейчас существует 20 сортов мандаринов, причем все можно выращивать прямо на подоконнике.

"Самый вкусный – это пухлый мандарин. Там есть воздушная прослойка между плодом и кожурой мандарина", – объясняет фермер.

На столичных рынках тем временем за кило мандаринов просят 50 гривен.

"Испания и Турция. Два вида. Турция – более кислая. Испания – сладкая клементинка", – охотно показывает вой товар Екатерина, которая продает фрукты.

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Украинцы мандарины едят охотно, говорят продавцы.

"Сезон уже пошел. Мандарина сладкая, хорошая. И ее люди покупают. Потому что начались холода, заморозки пошли. Профилактику как говорится, делают от гриппа", – рассказывает Надежда, которая тоже продает фрукты.

Это миф. От гриппа мандарины не спасают. Но, отмечает диетолог Александра, иммунитет они таки поддерживают:

"Они содержат, например, витамин С, который необходим для нашей иммунной системы. А также он обязателен, чтоб усваивалось железо в нашем организме".

В среднем, советует диетолог, следует употреблять не более двух-трех мандаринов в сутки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине стартовал сезон хурмы: почем можно купить и как приготовить. Этот сочный плод называют пищей богов, настолько он богат витаминами. Но из-за характерной терпкости любят его не все. Впрочем, есть одна хитрость, которая позволяет обмануть свои вкусовые рецепторы.

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