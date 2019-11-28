В Украине стартовал сезон хурмы: почем можно купить и как приготовить

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В Украине стартовал сезон хурмы. Этот сочный плод называют пищей богов, настолько он богат витаминами. Но из-за характерной терпкости любят его все. Впрочем, есть одна хитрость, которая позволяет обмануть свои вкусовые рецепторы.

Для Закарпатья хурма уже давно не экзотика. Оранжевые плоды растут чуть ли не в каждом втором дворе. Алена Признается: этот год выдался удивительно урожайным.

"Этому дереву семь лет, плоды начало оно давать только 3 года назад и ежегодно их все больше и больше", – рассказывает Алена Черняхова, которая выращивает хурму.

С одного дерева можно собрать несколько десятков килограммов.

Но растят хурму в Украине в основном для собственного потребления. На столичных рынках фрукт импортный, по 50 гривен за кило. А еще шарон – это гибрид японской хурмы с яблоком. Он по 70 гривен.

"Это Шарон. Он должен быть твердым. Но он идет сладкий", – отмечает Ангелина, которая продает хурму в Киеве.

Другая продавщица, Надежда, не хуже диетологов знает о полезных свойствах хурмы:

"В ней очень много витаминов, она очень полезна для сердца, для сосудов".

И самое интересно: хурму совсем не обязательно есть сырой. Шеф повар Артем Рыжков делится рецептами. Сладкий фрукт можно зажарить с мясом:

"Свинина с хурмой. Хурма тёрпкая. Хурма сладкая. Отдаст все это в свинину, смешает все с соком. Получится интересное блюдо. Необычное".

На мясе нужно сделать надрезы и в каждый вставить по кусочку хурмы. А потом мясо необходимо отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 50-60 минут.

Сезон оранжевого фрукта продлится до нового года, когда на рынках его потеснят мандарины.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как выбрать идеальный мандарин. Мандарин должен быть не очень красивый, с небольшими дефектами. Далее проверьте фрукт на зрелость. Сделать это просто, достаточно немного на него нажать.

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