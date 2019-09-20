Предприниматели призывают оградить их от налогового давления

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Налоговую реформу, которую предприниматели окрестили драконовской, приняли. Верховная Рада поддержала законы 1053 и 1073, регулирующие деятельность малого бизнеса.

Сами предприниматели, в том числе так называемые ФОПы, возмущены и уже обещают акции протеста на следующей неделе.

"Сегодня" разбирались, что не понравилось бизнесменам и экспертам.

Корреспонденты посетили один из киевских рынков. Здесь пристально следят за новостями из Верховной Рады. Ведь решение депутатов означает, что даже самый маленький местный прилавок придется оборудовать кассовым аппаратом – программным или обычным. Как работать с приложением для смартфона, продавцы пока не понимают. А вот о традиционных аппараты знают почти все.

"Это сколько мне надо продать этих носков, чтоб купить кассовый аппарат? А еще надо заплатить налог, а еще надо заплатить аренду, а еще надо накормить семью. Вот кассы за последние дни – 83 гривны, 93 гривны, 195 гривен. Это в день! В день!", – говорит продавщица на рынке.

Какой бы ни был аппарат, в чеках придется указывать коды импортных товаров. Предоставляют их на таможне. Товары без кодов будут считаться контрабандой. Но наказывать за контрабанду хотят наименее защищенных, говорят эксперты.

"С границы идет поток контрабанды, давление на всю страну, здесь реализуется как то. И они хотят на ФОПах это давление остановить, вместо того, чтоб таможенников заставить как-то это не пропускать", – говорит бизнес-блогер, общественный деятель Павел Себастьянович.

Также вводят штрафы за неизданные или поддельные чеки. Жаловаться на предпринимателей предлагают их клиентам. И это еще одна возможность наказать бизнесмена.

"Он становится беззащитным перед заговором налоговика и, например, какого-то стукача. И это будет целый бизнес, поверьте мне. Сразу появятся у нас сотни, и тысячи людей, которые будут ходить и заявлять", – уверен ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Перед вторым чтением профильный комитет Верховной Рады несколько смягчил свои предложения, но наиболее противоречивые нормы остались.

"Мы уменьшили штрафы, существенно уменьшили штрафы на переходный период. Кроме этого мы увеличили до 2.5 млн. гривен лимит для второй группы плательщиков единого налога", – говорит народный депутат, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Появление съемочной группы "Сегодня" на рынке само собой спровоцировало маленькую демонстрацию против реформы. На заметные шаги тоже готовы.

"Они собираются на Киев. Они надеются на доброго нашего Президента, что он все же не допустит того, что будут приняты эти законопроекты – 1053 и 1073. Они надеются, но если это не произойдет, они собираются все на Киев", – говорит председатель свободного профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробка.

Оба противоречивые законопроекта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Предприниматели уже собираются на митинги.

В свою очередь, специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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