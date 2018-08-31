Представитель МВФ: Новый транш поможет Украине пережить осень и зиму

Украина спокойно пройдет осень и зиму благодаря помощи Международного валютного фонда (МВФ). Такое мнение выразил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.

"Уверен, что мы пройдем достаточно спокойно эту осень и следующую зиму, в том числе благодаря помощи МВФ", – сказал Рашкован в интервью печатному журналу "Новое время"

Рашкован полагает, что Украина вскоре получит очередной кредитный транш МВФ в рамках программы EFF.

"Я все-таки рассчитываю, что Украина эти деньги получит. Поэтому я бы мыслил категориями, как нам это поможет дальше реализовывать те реформы, которые были начаты. За последние четыре года сделано больше, чем за 23 года до этого. Это признают и МВФ, и Всемирный банк, и ЕБРР, и все международные инвесторы. Но мы потеряли много времени, и нам необходимо развиваться быстрее. МВФ способен нам в этом помочь", – сказал Рашкован.

Напомним, экономист Ярослав Жалило в комментарии сайту "Сегодня" также подчеркивал, что сотрудничество с МВФ является драйвером реформ в Украине. Впрочем, Жалило уверен, что в других аспектах у Украины нет острой нужды в новом кредите МВФ.

Хотя ранее глава правительства Владимир Гройсман отмечал, что транш МВФ все же важен для Украины, так как от него зависит помощь других международных организаций. Поддержка, по словам Гройсмана, необходима ввиду того, что ну ждут серьезные выплаты по госдолгу. Эту позицию поддерживают также Всмемирный банк и международное рейтинговое агентство Ficth.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

В Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года. В начала сентября Киев посетит миссия МВФ.