У Украины нет острой нужды в новом кредите МВФ – эксперт

На сегодняшний день Украина в принципе может обойтись без очередного транша макроэкономической финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ), если визит миссии в сентябре 2018 года будет безрезультатным, а переговоры относительно продолжения финансирования не увенчаются успехом. В таком случае возобновление кредитования Киева не будет критичным для экономики страны. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал руководитель Центра антикризисных исследований, доктор экономических наук Ярослав Жалило.

По его словам, в последнее время Украина показала готовность и способность обсуждать условия МВФ, а не просто их безоговорочно принимать, как это было раньше.

"С другой стороны и сам Фонд тоже понимает, что сейчас Украина втягивается в сложный предвыборный период, когда вряд ли можно ожидать проведения каких-то непопулярных реформ, непопулярных изменений. Это, собственно, касается и тарифной политики, и земельной реформы, про которую в МВФ говорили, но договоренности по этим условиям не достигались", – отметил эксперт.

Жалило также добавил, что в переговорном процессе с МВФ у украинской стороны все же "есть основания для поиска компромисса".

"С другой стороны, все зависит от того, насколько Украина остро нуждается в этих средствах. Сейчас мы видим, что Украина успешно вышла на внешние рынки заимствований. Это означает, что Украина сегодня в состоянии закрывать свои внешние финансовые разрывы и без денег Фонда. Но стоимость этого заимствования, по мнению экспертов, является достаточно высокой, а средства МВФ, естественно, значительно дешевле и могут открывать путь для более дешевых заимствований из других источников", – пояснил он.

Поэтому, по мнению глава Центра антикризисных исследований, нужно рассматривать новую финпомощь от МВФ "не как способ заполнить финансовые "дыры" (что можно сделать), а все-таки как фактор поддержания динамики реформ даже в сложных предвыборных условиях".

"Это определенный стимул для украинской власти и для общества в целом, которое плохо воспринимает непопулярные решения. Но у правительства есть некий шанс сказать, мол, мы хотели иначе, однако МВФ настаивает на тех или иных условиях. В таком случае это своего рода идеологическая поддержка для Кабмина. Реформы же проводить нужно. В этом ракурсе, думаю, Украине нужно было бы продолжить сотрудничество с Фондом. Однако при условии обсуждения "критических точек". Например, повышение тарифов на газ для населения в начале отопительного сезона должно быть компенсировано через систему субсидий и т.д.", – сказал экономист.

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Резюмируя, эксперт также подчеркнул:

"Допускаю, что поскольку острой финансовой нужды в новом транше МВФ у Украины нет, сам Фонд не будет спешить идти на компромиссы. Однако Украине необходимо в переговорах доказывать свою позицию и искать компромиссы".

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

В свою очередь в Нацбанке спрогнозировали, что очередной транш финансовой помощи от МВФ Украина сможет получить осенью 2018 года.