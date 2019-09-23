Представители соцстраха встретились с миссией МВФ: что обсуждали

/ Фото: AFP

Представители Фонда социального страхования Украины (ФССУ) в понедельник, 23 сентября, встретились с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая находится в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

В переговорах также участвовали заместитель министра социальной политики Олег Коваль, руководитель Управления надзора за деятельностью Пенсионного фонда и фондов соцстрахования Минсоцполитики Максим Зацерковный, представители Министерства финансов.

В сообщении сказано, что стороны обсудили финансовое состояние ФССУ, в том числе показатели выполнения бюджета за восемь месяцев 2019 года, прогнозные доходы и расходы к концу этого года и проект бюджета фонда на 2020 год.

Фото: ФССУ

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Исполняющий обязанности директора исполнительной дирекции ФССУ Сергей Нестеров рассказал о динамике задержек в выплате материального обеспечения застрахованным лицам и отметил, что все выплаты фонд осуществляет в полном объеме.

"С целью частичного покрытия разрыва между фактическими расходами фонда и поступлением средств в соответствии с решением Кабинета министров Украины временно, на август 2019 года, доля ЕСВ (единый социальный взнос. – Ред.), которая идет в Фонд социального страхования Украины, была увеличена с 9,3759% до 14,2464%. Это позволило получить дополнительно 996 млн гривен и почти полностью покрыть задолженность фонда по выплате матобеспечения", – сообщил он.

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При этом Нестеров добавил, что с сентября доля ЕСВ вернулась к ранее установленному размеру.

В свою очередь экономисты МВФ Серджио Сола, Шаба Фехер и экономист представительства МВФ в Украине Игорь Шпак обсудили возможные пути покрытия дефицита бюджета ФССУ. Они акцентировали, что необходимо рассмотреть возможность увеличения количества дней временной нетрудоспособности, которая финансируется за счет средств работодателей.

В ФССУ добавили, что Коваль предоставил информацию о внедрении электронного реестра листков нетрудоспособности, а также возможных законодательных изменений в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Новости "Сегодня" писали, что миссия МВФ прибыла в Киев 11 сентября, а на следующий день начала переговоры. Представитель МВФ Джерри Райс заявил, что один из важных элементов дискуссии – эффективная антикоррупционная структура.

По данным СМИ, Киев и МВФ ведут переговоры о возможности нового кредитования Украины в размере до 5 млрд долларов по программе расширенного финансирования фонда EFF.

На прошлой неделе заместитель исполнительного директора МВФ в Украине Владислав Рашкован выразил обеспокоенность, что в налоговых законопроектах "отсутствует экономическая составляющая":

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