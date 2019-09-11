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Миссия МВФ прибыла в Украину

11 сентября, 15:12

О приезде миссии Международного валютного фонда сообщил Алексей Гончарук

/ Фото: AFP

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приехала в Украину. Об этом в среду, 11 сентября, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга после заседания Кабинета министров.

"У нас сегодня в Украину прибыла миссия МВФ, с которой мои коллеги начали переговоры. Я думаю, на следующей неделе мы выйдем с развернутым месседжем об этом", – сказал он.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита. 

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В свою очередь, как отметил замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, правительство должно договориться о новом соглашении с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

Ранее Гончарук анонсировал, что визит миссии фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября, а Маркарова заявила о готовности Киева к приезду "ревизоров". Какие вопросы будут обсуждаться на встречах, раскрыл глава Нацбанка Яков Смолий:

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Кабмин финансирование миссия МВФ миссия МВФ Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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