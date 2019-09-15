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Украина договаривается с МВФ о новом кредите до 5 млрд долларов – Bloomberg

15 сентября, 02:50

Кредит, скорее всего, будет рассчитан на три года

/ Фото: AFP

Новая украинская власть и Международный валютный фонд ведут переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украины в размере до $5 млрд по программе расширенного финансирования Фонда EFF.

Об этом сообщает информагентство Bloomberg со ссылкой на три источника, ознакомленные с ситуацией.

"Украина договаривается о получении нового кредита от Международного валютного фонда в размере около $5 млрд", – отмечается в сообщении.

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При этом уточняется, что речь идет о EFF – программе расширенного финансирования МВФ сроком до трех лет, которая может заменить краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

Информация официально не разглашается, поскольку переговоры по этому вопросу сейчас продолжаются.

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Как сообщалось, на этой неделе в Украину прибыла оценочная миссия МВФ, которая проводит встречи с представителями нового правительства и государственного руководства Украины.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что, по ее прогнозу, срок новой программы с МВФ составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

Какие вопросы будут обсуждаться на встречах с миссией МВФ, ранее раскрыл глава НБУ Яков Смолий:

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