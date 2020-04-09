Предупреждение сработало: супермаркеты в Украине снижают цены на продукты

Торговые сети в Украине после подорожания продуктов в начале карантина начали снижать наценку на товары первой необходимости. Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Алексей Хмельницкий.
"Завтра эту информацию смогут проверить все желающие в магазинах", – написал он на своей странице в Facebook.
Хмельницкий уточнил, что некоторые сети на период карантина вообще убрали торговую наценку на отдельные группы товаров, и теперь она равна 0%.
"Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как: мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в т.ч гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца. Относительно лимонов: компании также сообщили о существенном снижении своей наценки", - добавил Хмельницкий.
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Он напомнил, что 8 апреля АМКУ предоставил торговым сетям обязательные для рассмотрения рекомендации по пересмотру уровня торговой наценки.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что украинцы постепенно привыкают жить в условиях карантина и, похоже, уже не боятся, что завтра будет нечего купить на обед. Эксперты уверены, что сейчас главная задача страны и народа – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома. Это поможет быстрее справиться с эпидемией и вернуться к нормальной жизни.
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