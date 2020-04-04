Пошла четвертая неделя карантина: что сейчас происходит в супермаркетах

Украинцы постепенно привыкают жить в условиях карантина и, похоже, уже не боятся, что завтра будет нечего купить на обед. Торговля отреагировала соответственно: цены на многие продукты пошли вниз по сравнению с теми, что были еще неделю. Сайт "Сегодня" провел мониторинг крупных торговых сетей и выяснил, что нынче почем и чего ожидать от цен на продукты завтра.

Что сейчас происходит в супермаркетах

Самое главное изменение за две недели, когда сайт "Сегодня" выяснял, что творится в супермаркетах после введения карантина, – это привычное глазу изобилие продуктов на стеллажах и прилавках. Еще недавно в магазинах зияли пустые полки – раскупили мясо, муку и даже соль. Покупателей в торговых залах очень мало, все поголовно в масках, нет и переполненных едой и товарами первой необходимости тележек. На входе в торговый зал покупателям предлагают взять пару одноразовых перчаток – отказываются единицы. Основания для принятия мер предосторожности нужны – заболевших в Украине пока становится все больше.

В масках и продавцы, и охрана. В одной из торговых сетей придумали лайфхак: на кассиров надели сразу две маски: медицинскую, а поверх – защитную пластиковую, такие применяются при работе с электроинструментом для защиты глаз и лица от мелких осколков металла или камня. Выглядит непривычно, но коронавирус через такую маску точно не проберется!

/ Фото: Александр Панченко, Сегодня

Почти везде рассыпной товар продается уже взвешенным и упакованным, например, взять десяток яиц можно только в контейнере (это дороже), а поштучно – только лоток из 30 штук, завернутый в пленку. В некоторых супермаркетах уже нельзя выбрать самому даже овощи и фрукты – ящики с ними ограждены, товар взвешивают и отпускают продавцы.

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Что подорожало

Очень выросли цены на фрукты, прежде всего привозные. Кроме бананов, которые как стоили в пределах 28-29 грн/кг (традиционный один доллар), так и стоят. А вот апельсины, мандарины, лимоны и резко подорожали в пределах от 5 до 25 гривен за кило. Последнее касается лимонов, цена на которые взлетела с 45-55 грн/кг до 65-70. Но это уже недорого, еще несколько дней назад лимоны продавали по 80-100 грн/кг. Кто-то пустил в интернете слух, что якобы они помогают не заболеть коронавирусом – и тут же начался ажиотаж, который быстро прекратился. Соответственно, поменялись и цены.

Недорогие апельсины и мандарины (до 30 грн/кг) закончились, теперь цена на эти фрукты стартует от 34 грн/кг за обычные и до 50 грн – за отборные. Выросли в цене и яблоки с грушами: даже украинские, явно не первосортные, стоят 20 грн/кг и более. Те, что получше, – 25-28 грн. Это на 5-6 грн/кг дороже, чем в середине марта. Цены на груши вообще заоблачные: 70-90 грн/кг, хотя еще пару недель назад было 40-65 грн/кг. То есть одна отборная груша средних размеров теперь стоит столько же, сколько килограмм бананов.

Что подешевело

Резко упали цены на мясо, прежде всего на курятину. Скидки на куриную грудинку достигают 85%! Но это касается только филе, которое сперва взлетело в цене до 130-140 грн/кг (обычно 100-110 в зависимости от производителя), а теперь стоит 70-76 грн/кг. На более демократичные бедрышки или крылья цена снизилась меньше, на 35-50%, вернувшись к привычным 40-55 грн/кг.

На 5-10 грн/кг подешевели за две недели и свинина с говядиной, например, цены на свиную поджарку, гуляш, грудинку – в пределах 100 грн/кг, еще неделю назад было 105-115. Больше всего упало в цене сало – с 130 до 100 грн/кг, или почти на треть.

Подешевела и любимая народом гречка – цен в 60-80 грн/кг, от которых покупатели приходили в ужас, нет, они опустились до вменяемых 37-44 грн/кг в зависимости от производителя.

Цены на морковь и свеклу снизились с 10-12 до 6-8 грн/кг, лука – с 23-25 до 20-21 грн/кг, а картофель как был 15-17 грн/кг, в зависимости от качества, так и остался.

Вполне доступные цены, как для начала апреля, и на свежие овощи: украинские огурцы мы нашли по 29 грн/кг, турецкие помидоры – по 44 грн/кг. Год назад в это время они стоили примерно на четверть дороже.

/ Фото: Александр Панченко, Сегодня

Как изменятся цены

Эксперты говорят, что рост цен в апреле ожидается прежде всего на сезонные товары и цитрусовые. И дело не только в том, что у нас карантин. Турция ограничила доступ в страну иностранных перевозчиков, и это сказалось на ценах некоторых овощей и фруктов в Украине, сообщает департамент аналитики крупнейшего в Украине оптового рынка "Шувар".

Аналитики уверены: главный рост цен на фрукты и овощи еще впереди. На цены будут влиять два фактора – проблемы с доставкой и изменение курса гривни. Поэтому они прогнозируют, что по таким позициям, как лимон и другие цитрусовые, уже на следующей неделе цены могут существенно вырасти. А по помидорам – установить новый ценовой рекорд.

"Турция является главным поставщиком тепличных овощей и цитрусовых в Украине. По тепличным огурцам нам сегодня удается закрыть внутреннюю потребность собственной продукцией – на рынки массово вышли мелкие производители с юга и Закарпатья. А помидоры украинские теплицы начнут собирать ближе к середине апреля. Ближайшие две недели цены в Украине будут зависеть от возможности поставок из Турции, из этой страны мы завозим 95% всех импортных томатов. Также из Турции мы импортируем более 90% всех лимонов", – говорит руководитель департамента аналитики рынка "Шувар" Татьяна Гетьман.

Глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко также отметил снижение цен на ряд продуктов питания. По его словам, некоторые торговые сети воспользовались ситуацией и "задрали" цены, но после жестких действий Антимонопольного комитета, сразу начавшего расследование ситуации на рынке продуктов, одумались. Плюс сыграло свою роль и падение спроса, так как многие покупатели сделали большие запасы еды, потратив значительную часть имевшихся у них сбережений.

"Эта неделя является переломной, – рассказал нам Алексей Дорошенко. – Если не получится снизить цены на большинство позиций, то Кабмин может вернуть ценовое регулирование на социально значимые продукты (более 30 позиций – отдельные сорта хлеба, круп, мяса, масла, колбасы, молока и так далее), которое было отменено в 2017 году. И, возможно, запретить экспорт отдельных видов продовольствия, в частности зерна, овощей и фруктов. Потребители от этого выиграют, так как цены как минимум не будут расти, а могут и упасть. Но пострадают экспортеры и снизится поступление валюты в страну".

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, сейчас нет экономических оснований для роста цен на продукты повседневного спроса, кроме отдельных сезонных позиций, как, например, свежие овощи и зелень.

"Ажиотаж, вызванный введением карантина, утих, люди постепенно привыкают жить в условиях ограничений, – анализирует Пендзин. – Как я уже говорил, запасов продуктов у нас достаточно. Гривня также постепенно укрепляется. Но если она вновь начнет девальвировать, то это сразу толкнет цены вверх".

Эксперты уверены, что сейчас главная задача страны и народа – пережить карантин. То есть каждому надо включить режим экономии, не делать лишних трат, не выходить без необходимости из дома. Это поможет быстрее справиться с эпидемией и вернуться к нормальной жизни.

Напомним, что общенациональный карантин в Украине был объявлен 11 марта и начал действовать с 12 марта. Продлится он минимум до 24 апреля.

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