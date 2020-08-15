Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться

По прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти более чем на 4% ежегодно

Экономика Украины в третьем квартале 2020 года начала восстанавливаться. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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Премьер рассказал, что на экономический рост, помимо восстановления потребления, положительно повлиял сбор урожая, который из-за погодных условий фактически был перенесен со второго квартала на третий.

Он добавил, что, согласно прогнозам Минэкономики, в последующие 3 года ВВП будет расти в среднем более чем на 4% ежегодно.

Кроме того, Шмыгаль прокомментировал доступность кредитования бизнеса в Украине.

"Общий объем займов для малого и среднего бизнеса уже составил 4,2 млрд грн. 75% всех кредитов для МСБ с февраля были выданы именно в рамках программы "5-7-9%", - отметил премьер.

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По его словам, больше всего кредитов выдано украинским фермерам – 57%, еще 17% – в торговле и 6% – промышленности.

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Ранее мы сообщали, что валовой внутренний продукт (ВВП) Украины, по данным Госслужбы статистики, во втором квартале 2020 года сократился на 11,4% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Напомним, после того как Кабмин выделил дополнительную соцпомощь украинцам, в июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 2,9 миллиона граждан. При этом средний размер субсидии был на 4% меньше, чем месяцем ранее – 256,73 гривни.

В июне в Верховной Раде премьер представил доработанную программу Кабмина.

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