Украинцы активно получают субсидии, но размер помощи уменьшился

В Минсоцполитики отчитались о выплатах за июль

После того, как Кабмин выделил дополнительную соцпомощь украинцам, в июле 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получили 2,9 миллиона граждан. Об этом свидетельствуют данные на сайта Министерства социальной политики.

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Средний размер субсидии составил 256,73 гривни, что на 4% меньше, чем месяцем ранее. В целом на предоставление субсидий выделили 389,9 миллиона гривен. Из них 379,5 миллиона гривен субсидианты получили в наличной форме, а 10,3 миллиона – в безналичной.

Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в Киеве, где она составляет 485,59 гривни. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 137,8 гривни. Средний размер субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг в Украине в 2019 году составил 1200 гривен, размер льготы – 750 гривен.

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Всего в июле за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 30,6 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 17,2 тысячи домохозяйствам.

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Напомним, во время карантина, несмотря на проверки получателей соцпомощи, в Украине действуют упрощенные правила назначения и переоформления субсидий и социальных пособий. В частности:

для людей, потерявших работу в период карантина, упрощен порядок получения субсидий;

социальные нормативы для субсидиантов на пользование жилищно-коммунальными услугами увеличены на 50%;

запрещено прекращение предоставления жилищных субсидий.

К слову, в карантин изменились и правила получения помощи по безработице. О том, как безработному получить пособие онлайн, смотрите в сюжете:

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