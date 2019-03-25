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Престиж рабочих профессий повысят: Кабмин разрабатывает план

Сегодня, 20:51

Премьер-министр раздал поручения по разработке законодательной базы

Престиж рабочих профессий повысят: Кабмин разрабатывает план Экономика Премьер-министр раздал поручения по разработке законодательной базы


Члены правительства Украины планируют сделать рабочие профессии в Украине более престижными. Поэтому на заседании Стратегического комитета разрабатывали план повышения качества профтехобразования. 

В Кабинете министров уверены – количество учебных заведений нужно оптимизировать, а их материальную базу – обновить. Кроме того, намереваются внедрить систему дуального образования, чтобы учащиеся смогли совмещать образование и работу на предприятиях.

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать законодательную базу и предложил создать несколько региональных центров, где будут обучать специалистов самых востребованных профессий.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что работодатели борются за трактористов, швей и представителей других рабочих профессий.

Второе стратегическое направление – реформа службы скорой помощи. Речь идет о повышении квалификации врачей, закупке новых автомобилей и повышении оперативности работы диспетчеров.

"В 2019 году мы будем пилотировать пять областей и город Киев с тем, чтобы дать новую материально-техническую базу в экстренной медицине, новые знания работникам скорой медпомощи, улучшенную систему диспетчиризации. Это будет прототипом разветвленной систему, которая покроет всю страну", – отметил премьер.

К слову, ранее "Сегодня" провели эксперимент, чтобы выяснить: в каких случаях "скорая" не приедет к украинцам.

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Тег Кабмин, образование, профессии, Гройсман

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Сегодня

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