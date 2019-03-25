Престиж рабочих профессий повысят: Кабмин разрабатывает план
Премьер-министр раздал поручения по разработке законодательной базы
Члены правительства Украины планируют сделать рабочие профессии в Украине более престижными. Поэтому на заседании Стратегического комитета разрабатывали план повышения качества профтехобразования.
В Кабинете министров уверены – количество учебных заведений нужно оптимизировать, а их материальную базу – обновить. Кроме того, намереваются внедрить систему дуального образования, чтобы учащиеся смогли совмещать образование и работу на предприятиях.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разработать законодательную базу и предложил создать несколько региональных центров, где будут обучать специалистов самых востребованных профессий.
Ранее уже неоднократно сообщалось, что работодатели борются за трактористов, швей и представителей других рабочих профессий.
Второе стратегическое направление – реформа службы скорой помощи. Речь идет о повышении квалификации врачей, закупке новых автомобилей и повышении оперативности работы диспетчеров.
"В 2019 году мы будем пилотировать пять областей и город Киев с тем, чтобы дать новую материально-техническую базу в экстренной медицине, новые знания работникам скорой медпомощи, улучшенную систему диспетчиризации. Это будет прототипом разветвленной систему, которая покроет всю страну", – отметил премьер.
К слову, ранее "Сегодня" провели эксперимент, чтобы выяснить: в каких случаях "скорая" не приедет к украинцам.
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